堤真一が主演を務める4月期のTBS日曜劇場『GIFT』に、安田顕と吉瀬美智子が出演することが決定した。

参考：山田裕貴、車いすラグビー選手役で日曜劇場『GIFT』出演 有村架純が記者役に

本作は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語。金沢知樹が脚本を手がける完全オリジナルストーリーで、堤が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤真一）が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、3年間勝利なしの弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。周囲から孤立し、誰ともぶつかることも向き合うこともなく生きてきた孤独な男が、問題山積みのチームを目にし、「僕なら勝たせることができます。このチームを日本一にしてみせます」と言い放つ。最初はただ“勝てない”という難問を解くだけのつもりだった伍鉄が、選手と本気でぶつかり合い、自身の抱える難問とも向き合っていく姿を描く。

今回出演が発表された安田と吉瀬は、それぞれ車いすラグビーチームを率いるヘッドコーチ役として登場し、確執するライバル関係を演じる。

安田が演じるのは、日本選手権3連覇を果たした強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチであり、日本代表チームも率いる冷酷で厳格な“名将”国見明保。車いすラグビーの元選手でもあり、スポーツを極めるアスリートの道として確立することを使命としている。指導では“勝ち”にこだわり、一切の甘えを許さない厳しさを持つ一方で、車いすラグビーの未来と選手を誰よりも思う情に厚い人物でもある。突然現れた素人の伍鉄に対し、強い嫌悪感を抱くことになる。

吉瀬が演じるのは、低迷する「ブレイズブルズ」を率いる姉御肌の“女将”日野雅美。普段は理学療法士として働きながら、空中分解寸前のチームの再起を目指して奮闘している。ブルズの発足時から在籍する唯一のスタッフであり、チームの母的存在。国見とは考え方やスタンスの違いから確執がある。伍鉄とは従姉妹の関係で、数少ない理解者でもあるが、思わずチームの愚痴をこぼしたことがすべての始まりとなる。

安田は「選手を演じる皆さん、スタッフさんたちの真剣に向き合う姿勢に、日々熱い想いをいただいています」とコメント。吉瀬は「堤真一さん演じる伍鉄文人の従姉妹でもあり、彼に振り回されながらも、チームや選手たちの成長をそっと見守っていく役どころです」と自身の役柄について語っている。

コメント●安田顕（国見明保役）「車いすラグビー」のヘッドコーチを演じさせていただきます。選手を演じる皆さん、スタッフさんたちの真剣に向き合う姿勢に、日々熱い想いをいただいています。個性 特性 パフォーマンスが違う人間が一つになり、平等にぶつかり合えるこのスポーツが、より多くの方たちに届きますように。現場の一員として、懸命に取り組ませていただきます。

●吉瀬美智子（日野雅美役）演出を務める平野さんとは久々の再会ということもあり喜びと同時に少し緊張しながら現場に入りました。豪華なキャストの皆さんとご一緒できることも心強く感じています。私は車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」のヘッドコーチ・日野雅美を演じています。堤真一さん演じる伍鉄文人の従姉妹でもあり、彼に振り回されながらも、チームや選手たちの成長をそっと見守っていく役どころです。車いすラグビーの迫力や魅力を楽しんでいただける作品になっていますので、ぜひご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）