犬が人の『足元』で眠る心理５選

犬が人の足元で眠りたがるのは、なぜなのでしょうか。その可愛すぎる行動の意味を把握し、愛犬からの本当の気持ちを理解しましょう。

1.強い信頼を寄せている

犬が人の足元で眠るのは、野生時代の習性の名残と考えられています。元々群れで行動していた犬たちは、仲間と一緒に身を寄せ合って眠り、互いに安全を守っていたと考えられているからです。

そこには強い信頼感が根底にあったため、現代でも強い信頼を寄せている飼い主の足元に寄り添うことで、何かが起きても一緒に対処できるように準備しているのだと思われます。

2.安心して眠りたい

信頼している人の足元で眠ることで、敵に襲われたり怖い状況に置かれたりしても、飼い主が守ってくれる、対処してくれるはずという安心感が生まれます。

したがって、「安心して眠りたい」という心理から、飼い主の足元にやってきて眠ったり、休憩したりする犬は少なくありません。

3.甘えたい気持ち

犬が人の足元で眠ったり休んだり、時に戯れたりしているときは、飼い主に対して「甘えたい」「飼い主の体温を感じたい」といった心理が働いていることもあります。

犬は大好きな人にくっついたり近くにいたりすることで、幸せな気持ちを感じることができるそうです。そのため、「甘えたいな」という気持ちが僅かでもあるとき、足元にやってきて眠ることがあります。

4.離れていると寂しい

元々寂しがり屋で甘えん坊な性格の犬であれば、少しでも飼い主と離れていると寂しさを感じてしまうわんこも多いでしょう。

そんな「離れていると寂しい」という気持ちを埋めるために、飼い主の足元に寄ってきてその場で休憩するのです。飼い主がソファの上や床に座っている場合は、足元ではなく、隣に寄り添うように体を密着させたり、顎を膝の上に乗せてくることもあるでしょう。

5.お互いに守り合いたい

最初にお話しした通り、野生時代の犬たちは群れで行動し、眠るときはお互いに身を寄せ合って守っていました。そのため、現代の犬も飼い主の足元で休み、「何かあったら飼い主を守らなければ」という忠誠心に駆られていることも。

もちろん、自分に何かあったら飼い主に守ってもらおうという相互的な「守り合い」を望んでいる犬が多いでしょう。しかし、中には小さい子どもを相手に「自分が守らないと」という強い使命感に駆られる犬も珍しくありません。

愛犬と一緒に寝る際の注意点

飼い主が愛犬と一緒に眠る光景は珍しくありません。しかし、いくつか注意点があるので、その点に気をつけて、必要に応じて対策を取って添い寝する必要があります。

寝相が悪い飼い主は、愛犬を蹴ったり踏んだりしないように注意する ベッドの場合は、蹴り落とさないように注意を払う 愛犬が布団の中で酸欠（酸素不足）や熱中症にならないように配慮する 寝ている間に口を直接舐められないように気をつける（特に小さな子供や免疫力の低い人は要注意）

以上の注意点に気をつけてください。

特に免疫力の低い小さなお子様は、口を直接舐められることで細菌が侵入し、体調を崩したり感染症に罹ってしまうリスクが懸念されます。小さなお子様がいるご家庭では、なるべく添い寝することは控え、同じ部屋に犬用ベッドや寝るとき専用のケージを置いてあげるとよいでしょう。

まとめ

犬が人の足元で眠る行動には、その人に対して強い信頼と愛情が隠れています。リビングなどでは温かくその行為を受け入れ、時には優しく撫でてあげるなど安心して眠れるようサポートしてあげましょう。