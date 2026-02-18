お悩みを抱える人たちを笑顔にするためにM!LKが大奮闘する番組「M!LKじゃん！」。

“ABCテレビのおとなり”堂島リバーフォーラムで番組イベントの開催が決定！

「誰かのために汗をかく」という番組コンセプトでお悩み解決に当たってきたM!LKが、たくさんのお悩み相談をくれた大阪の皆さんのために、今回ついに大阪初上陸！

このイベントで、大阪の皆さんのお悩みを解決しまくる！

番組で好評だった『即解決！お悩M!LK』で、視聴者＆M!LK本人のお悩みをその場で解決。

『カラオケM!LK』ではM!LKの歌声で“背中を押す”！ 悩める視聴者を励ますカラオケソング熱唱ショーを実施。

さらに『対決M!LK』ではメンバーが体を張ってみなさまのお悩みを解決する。

バラエティー満載！ M!LKが来場者の皆さんと一緒に“ちょっぴり甘くて、ちょっぴり苦い”特別な空間を作り上げる！

■M!LK コメント

M!LKじゃん！がテレビを飛び出して大阪に行っちゃいます！

番組といえばのお悩み解決もありますし、ゆるく熱く楽しめる公開収録イベントにします！

お楽しみに！

▼M!LKプロフィール

2014年11月結成。スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。

音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと活躍の場を伸ばしている。



「M!LKじゃん！大阪まで会いに来てもうたやん！」【詳しくはHPでご確認ください】

日程：2026年3月 15日（日）昼・夜2回公演

会場：堂島リバーフォーラム(大阪)

会場URL：https://www.dojimariver.com/

イベントURL: https://www.asahi.co.jp/milk_jan/event/

主催：ABCテレビ

■番組情報

「M!LKじゃん！」

ABCテレビ 毎週火曜深夜放送！

★ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAでの見逃し配信あり