あの紅白出場ダンスボーカルグループの冠番組が大阪でイベント開催決定 3/15(日)昼夜 “ちょっぴり甘くて、ちょっぴり苦い”特別な空間
お悩みを抱える人たちを笑顔にするためにM!LKが大奮闘する番組「M!LKじゃん！」。
“ABCテレビのおとなり”堂島リバーフォーラムで番組イベントの開催が決定！
「誰かのために汗をかく」という番組コンセプトでお悩み解決に当たってきたM!LKが、たくさんのお悩み相談をくれた大阪の皆さんのために、今回ついに大阪初上陸！
このイベントで、大阪の皆さんのお悩みを解決しまくる！
番組で好評だった『即解決！お悩M!LK』で、視聴者＆M!LK本人のお悩みをその場で解決。
『カラオケM!LK』ではM!LKの歌声で“背中を押す”！ 悩める視聴者を励ますカラオケソング熱唱ショーを実施。
さらに『対決M!LK』ではメンバーが体を張ってみなさまのお悩みを解決する。
バラエティー満載！ M!LKが来場者の皆さんと一緒に“ちょっぴり甘くて、ちょっぴり苦い”特別な空間を作り上げる！
■M!LK コメント
M!LKじゃん！がテレビを飛び出して大阪に行っちゃいます！
番組といえばのお悩み解決もありますし、ゆるく熱く楽しめる公開収録イベントにします！
お楽しみに！
▼M!LKプロフィール©ABCテレビ
2014年11月結成。スターダストプロモーションに所属する佐野勇斗、塩粼太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人からなる5人組ダンスボーカルグループ。グループ名には「何色にも染まることの出来る存在に」という意味が込められている。
音楽活動にとどまらず、ドラマ、映画、舞台、モデルと活躍の場を伸ばしている。
「M!LKじゃん！大阪まで会いに来てもうたやん！」【詳しくはHPでご確認ください】
日程：2026年3月 15日（日）昼・夜2回公演
会場：堂島リバーフォーラム(大阪)
会場URL：https://www.dojimariver.com/
イベントURL: https://www.asahi.co.jp/milk_jan/event/
主催：ABCテレビ
■番組情報
「M!LKじゃん！」
ABCテレビ 毎週火曜深夜放送！
★ABCテレビでの放送後、TVer・ABEMAでの見逃し配信あり