MISIA、松任谷由実書き下ろし新曲「舟いっぱいの幸を」がドラマ『ラジオスター』主題歌に決定

MISIAの新曲「舟いっぱいの幸を」が、3月30日から放送開始となるNHK夜ドラ『ラジオスター』の主題歌に決定した。

■MISIA×松任谷由実が初タッグ

「舟いっぱいの幸を」は、松任谷由実が作詞・作曲を手掛けた懸命に生きる人々の姿に寄り添う楽曲。石川県・能登のラジオ局が舞台となるドラマ作品に合わせて書き下ろされた。

MISIAと松任谷由実のタッグによる楽曲制作は、今回が初めて。ふたりが能登への思いを込めて作った主題歌が、ドラマの物語を彩っていく。

現在MISIAは、全国アリーナツアー『STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON』を開催中。さらに追加公演として、全国15会場を巡るホールツアーも発表された。

