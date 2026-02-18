竹内涼真、“ナース彼女”に意味深一言から指を絡め…ドラマ『再会』秘密抱える主人公が語る過去

竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』の第6話が2月17日（火）に放送された。

以前から何か秘密を抱えている様子が描かれていた主人公・飛奈淳一（竹内）。

前回第5話、小学生の淳一が何かに発砲していたことが明らかになり、第6話ではそんな淳一が悪夢にうなされる一幕があった。

そして目覚めた淳一は、同棲中の恋人・今井博美（北香那）に自らの罪を匂わせる意味深な一言を放ち…。

（※以下、第6話のネタバレがあります）

【映像】恋人に過去を語る淳一

◆「“罪”を犯した人間だから」

第6話では、淳一が森で銃を拾って構える夢を見ながらうなされていた。

淳一が取り乱しながら目覚めると、横で一緒に寝ていた博美も起きたのか、心配そうに彼を見つめていた。

そのまま起きて手を洗う淳一に、博美は温かい飲み物を淹れて渡す。

ふいに淳一は「博美はさ、何で看護師になろうと思ったの？」と尋ね、これに博美が答えると逆に「淳一は？ 何で警察官になったの」と質問した。

すると淳一は突然、「本当はなっちゃいけなかったんだよ。“罪”を犯した人間だから」と不穏な言葉を口にする。

しかし博美は深刻には捉えていないようで、「寿司屋で甘エビ食べつくしたとか？」などと軽口をたたき、淳一が笑顔を見せると、そこから恋人同士の和やかな会話が繰り広げられた。

その空気感のまま、淳一は子供の頃に清原圭介（瀬戸康史）の父親に懐いていたことを語る。

この話に興味をひかれた博美は、淳一の膝に寝転がると彼の手に指を絡めながら、「そのさ、“父ちゃん”はさ、淳一が警察官になったこと知ってるの？」と質問。淳一は「いや、父ちゃんは俺が小学校6年生のとき、強盗に殺されて、俺が遺体の第一発見者になった」と淡々と打ち明ける。

博美はこの話に動じることなく、「（淳一が）警察官になったの、たまたまじゃないんじゃない？」とだけ返すのだった。

自分のことを「“罪”を犯した人間」と語る淳一のシーンは、ますます彼の過去に何があったのか気になる一幕となっていた。