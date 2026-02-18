ロシアフィギュアスケート界の犢陳覘瓮┘侫殴法次プルシェンコ氏の妻でプロデューサーのヤナ・ルドコフスカヤ氏が、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子の金メダル争いを予想した。

ショートプログラム（１７日＝日本時間１８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）を前に、ルドコフスカヤ氏はロシア紙「ソベツキー・スポーツ」で女子の展開を予想。「団体戦の選手たちを見たが、優勝候補の選手は皆、全く魅力を感じなかった。皆ミスを犯し、完璧ではなかった」と斬り捨てた。

その上で、個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場しているロシアのアデリア・ペトロシャン（１８）が優勝すると強調。「この状況では、アデリアが金メダルを獲得する可能性は非常に高い。アデリアは４回転ジャンプとトリプルアクセルを跳ぶ」と分析。

続けて２０日（同２１日）のフリーへ向けて「フリープログラムで少なくとも１つのウルトラＣジャンプをクリーンに着氷し、ショートプログラムもクリーンに着氷できれば、彼女のスケーティング、美しさ、そしてカリスマ性を考えると、非常に優れた要素を備えていると言える」と持論を展開した。

プルシェンコ氏の妻の推察は的中するのか。フリーの行方に注目が集まる。