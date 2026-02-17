ジョホールvs神戸 スタメン発表
[2.17 ACLEリーグステージ第8節](イスカンダル・プテリ)
※21:15開始
主審:イルギス・タンタシェフ
<出場メンバー>
[ジョホール・ダルル・タクジム]
先発
GK 58 アンドニ・スビアウレ
DF 5 アントニオ・グラウデル
DF 25 ジョアン・フィゲイレド
DF 36 ラウール・パラ
MF 8 ヘクター・ヘヴェル
MF 18 ネネ
MF 23 エディ・イスラフィロフ
MF 28 ナチョ・メンデス
MF 30 ナチョ・インサ
FW 9 ベルクソン
FW 95 マルコス・ギリェルメ
控え
GK 1 クリスチャン・アバド
GK 16 シハン・ハズミ
DF 13 パク・ジュンヒョン
DF 14 シェーン・ロウリー
DF 17 ジョン・イラザバル
MF 21 ナズミ・ファイズ
MF 4 アフィク・ファザイル
FW 11 ジャイロ
FW 20 テト
FW 47 アヘル・アケチェ
FW 88 マヌエル・イダルゴ
FW 97 ヤゴ・セザール
監督
シスコ・ムニョス
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 31 岩波拓也
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 30 山内翔
MF 35 冨永虹七
MF 43 山田海斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
控え
GK 32 ウボング・リチャード・マンデー
DF 4 山川哲史
DF 41 永戸勝也
MF 18 井出遥也
MF 2 飯野七聖
MF 38 浦十藏
MF 52 濱崎健斗
FW 29 小松蓮
FW 53 渡辺隼斗
監督
ミヒャエル・スキッベ
