[2.17 ACLEリーグステージ第8節](イスカンダル・プテリ)

※21:15開始

主審:イルギス・タンタシェフ

<出場メンバー>

[ジョホール・ダルル・タクジム]

先発

GK 58 アンドニ・スビアウレ

DF 5 アントニオ・グラウデル

DF 25 ジョアン・フィゲイレド

DF 36 ラウール・パラ

MF 8 ヘクター・ヘヴェル

MF 18 ネネ

MF 23 エディ・イスラフィロフ

MF 28 ナチョ・メンデス

MF 30 ナチョ・インサ

FW 9 ベルクソン

FW 95 マルコス・ギリェルメ

控え

GK 1 クリスチャン・アバド

GK 16 シハン・ハズミ

DF 13 パク・ジュンヒョン

DF 14 シェーン・ロウリー

DF 17 ジョン・イラザバル

MF 21 ナズミ・ファイズ

MF 4 アフィク・ファザイル

FW 11 ジャイロ

FW 20 テト

FW 47 アヘル・アケチェ

FW 88 マヌエル・イダルゴ

FW 97 ヤゴ・セザール

監督

シスコ・ムニョス

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 71 権田修一

DF 16 カエターノ

DF 23 広瀬陸斗

DF 31 岩波拓也

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 5 郷家友太

MF 30 山内翔

MF 35 冨永虹七

MF 43 山田海斗

MF 44 日高光揮

FW 26 ジェアン・パトリッキ

控え

GK 32 ウボング・リチャード・マンデー

DF 4 山川哲史

DF 41 永戸勝也

MF 18 井出遥也

MF 2 飯野七聖

MF 38 浦十藏

MF 52 濱崎健斗

FW 29 小松蓮

FW 53 渡辺隼斗

監督

ミヒャエル・スキッベ