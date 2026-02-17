『文章生成AI』×『TRPG』自分で作ったキャラと会話しながら冒険するゲーム『サーガ＆シーカー』が2/27にSteamで発売！

選択肢のないRPGが誕生。行動を“自由記述”するだけで世界が変化する『サーガ＆シーカー』、AIが織りなす「一期一会」の物語体験

選択肢を選ぶだけでは物足りない」というゲーマーに朗報です。

文章生成AIがプレイヤーの入力したテキストをリアルタイムで物語に変換する『サーガ＆シーカー』が登場します。

本作はTRPGの柔軟さとデジタルゲームの快適さを融合。

従来のアドベンチャーゲームのような選択式とは違い、プレイヤーが自由に文章を書き込むことで、AIがそれを解釈、その場限りのストーリーを展開。

キャラクター同士の会話で物語が進んでいく“文字だけRPG”に仕上がっています。

画像やBGMは人間のクリエイターが手掛けており、テキスト生成のみをAIを特化させたことで、違和感のない没入感も実現しました。

2月27日にSteamで1500円で発売します。

かつてない“物語錬成”の世界へ飛び込みましょう。

（以下、プレスリリースより）

自分の創ったキャラクターと会話しながら冒険できる、文章生成AIを使ったTRPG風・令和最新ごっこ遊びゲーム『サーガ＆シーカー』が2月27日にリリース決定

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、キャラクター同士の会話で物語が進んでいく“文字だけRPG”『サーガ＆シーカー』を2026年2月27日（金）にリリースすることを発表いたしました。

©西村博之 🄫ヨコオタロウ

『サーガ＆シーカー』は、「なりきりチャット」や「TRPG」などのキャラクター遊びを、文章生成AIの技術によってデジタルゲーム化しました。

従来のアドベンチャーゲームのような選択式ではなく、やりたいことを“自由に書き込む”だけでキャラクターが動き出し、物語が進んでいく「令和最新のごっこ遊び」です。

『サーガ&シーカー』はSteamにて、WindowsおよびMac向けにリリース予定です。

ぜひウィッシュリストに登録のうえ、リリースをお待ちください。

◆ゲームプレイトレーラー映像

◆あなたの創ったキャラが生き生きと動き出す。パーティも自由に組み換え可能に！

物語に参加するキャラクターは、プレイヤーが自由に作成可能。

性格や口調など、細かい設定も思うままに決められるので、生き生きと動き出すキャラクターたちと一緒に冒険するだけでなく、作ったキャラクター同士の会話まで楽しめます。

βテスト向けのビルドでは、プレイヤー用のキャラクターとパーティメンバー用のキャラクターが分かれていましたが、正式リリースではその垣根がなくなり、プレイヤーが操作するかどうかは関係なく、パーティメンバーを自由に組み替えることができるようになりました。

また、クエストのクリア時には、そのクエストの「思い出」を参加したキャラクター全員が獲得するように。

冒険の思い出を、その時のキャラクター同士で共有できるようになりました。

同じメンバーで冒険を続ければ、過去のクエストの記憶が未来の物語に影響を及ぼすこともあるかもしれません。

そのほか、2回にわたって開催したクローズドβテストでプレイヤーのみなさまから頂いたフィードバックを受け、機能面の調整やブラッシュアップを行いました。

より快適に、安心してプレイできるゲーム体験をお届けできるよう、最後まで開発を進めて参りますので、ぜひ楽しみにリリースをお待ちください。

『サーガ＆シーカー』ゲームシステム概要

・「やりたいことを書き込む」だけのシンプルなゲームプレイ

このゲームは、文章生成AIによる「物語の描写」とプレイヤーの「行動の入力」を繰り返して進んでいきます。

入力する内容は完全にプレイヤーの自由となっており、どんな入力をしてもAIがそれを元に物語を紡ぎあげてくれます。

©西村博之 🄫ヨコオタロウ

・キャラ作成も自由入力で

『サーガ＆シーカー』ではプレイヤーが操作するキャラクターだけでなく、パーティに編成するNPCも1からオリジナル作成が可能。

ステータスやスキルの細かいカスタマイズはもちろん、キャラクターの設定テキストを自由入力で書き込むこともできます。

もちろん、これらのテキストはAIによって実際にゲームプレイに反映され、そのキャラクターだけの物語を生み出します。

・想像力を発揮する、体験のカスタマイズも無限大

クエストをクリアすると手に入る「スキル」や「思い出」も、AIによってクエスト内容に合わせたものが自動生成され、唯一無二の経験がキャラクターに蓄積されていきます。キャラクター情報はいつでも編集できるほか、もっと凝った体験をしたい人向けにオリジナルクエストの読み込み機能も用意されています。

・あなたの創作を共有しよう

作成したオリジナルキャラクターは自分で使って楽しむだけでなく、キャラクターシートの出力/読込機能を通じて、他のプレイヤーとキャラクターを共有することも可能です。

クエストクリア時にはhtml形式の「クエストログ」が生成され、スマートフォンなどからも読み返せるほか、Web上で共有することもできるようになっています。

『サーガ＆シーカー』製品概要

タイトル：サーガ＆シーカー

ジャンル：物語錬成ゲーム / 文字だけRPG

対応プラットフォーム：Steam (Windows、Mac）

リリース予定日：2025年2月27日

本体価格：1500円（ゲーム内課金あり）

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3522640/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Saga_and_Seeker

公式Discord：https://discord.gg/etMmNwyuxD

開発：ダグドリア スタジオ

ダグドリア スタジオ公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio

◆生成AIの使用について

本作はゲームシステムの一部に文章生成AIを使用していますが、ゲーム内で使用しているイラスト、サウンド、その他アセット素材はすべて人間のクリエイターが作成したものを使用しています。

ゲーム内で生成される文章を除き、AI生成素材は一切使用しておりません。

『 サーガ＆シーカー』は、プレイヤーやクリエイターが想像力を発揮し、自分だけの物語を作り出せるゲームでありたいと考えています。

ダグドリア スタジオ概要

「粗削り、だから面白い」がコンセプトのゲーム開発スタジオ『ダグドリア スタジオ』は、”新しい題材”のゲームを”面白さを削らず原石のまま”、ユーザーにお届けしたいという想いから設立しました。

今作の『サーガ＆シーカー』は、生成AIという新しいおもちゃを料理した作品です。

生成AIは生成物のコントロールがとても難しいのですが、同時に、想像を超えるものが生まれる面白い一面もあります。

あえて無難にせず、このじゃじゃ馬をそのままお届けすることで、ユーザーの皆様に「粗削り、だから面白い」の良さを体験して頂ければと考えております。

ダグドリア スタジオは生成AIだけに留まらず、まだ見ぬ面白さの原石を求めて掘り続けてまいります。

公式X（旧Twitter）：https://x.com/Dagdoria_Studio

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@DagdoriaStudio