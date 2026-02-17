この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で動画「【早期天候情報】3連休は気温高い 北～東日本はかなりの高温」を公開。2月16日に気象庁から発表された「高温に関する早期天候情報」について、その要因や今後の気温の見通し、注意点を詳しく解説した。



今回発表された早期天候情報の対象は北海道、東北、関東甲信地方で、2月22日頃から平年を大幅に上回る「かなりの高温」となることが予測されている。基準としては、5日間平均気温が北海道で平年より2.8℃以上、東北で2.4℃以上、関東甲信で2.5℃以上高い状態となる確率が30%以上と見込まれる場合に発表される。



松浦氏はこの高温の要因について、「寒帯前線ジェット気流がかなり大きく蛇行する」ためだと説明。具体的には、極渦が分裂してその一部がシベリア方面へ南下する「負の北極振動のパターン」になっており、これにより日本付近では南西からの暖かい風が流れ込みやすい気圧配置になるという。同氏は「このシベリアの寒気渦が日本直上まで来ると寒波になるが、その接近前は南西の風を強める形になる」と述べ、一時的な高温のメカニズムを解説した。



各地の予想気温を見ると、特に週末の3連休が高温のピークとなる見込みだ。札幌では最高気温が10℃を超える日もあり、東京では22日、23日に20℃、仙台でも22日に16℃と、各地で春本番のような陽気になると予測されている。一方で、この高温は長くは続かず、週明けには平年並みか低い気温に戻るため、寒暖差が非常に大きくなる点にも注意が必要である。



松浦氏は、積雪地において特に「なだれや落雪」への厳重な警戒を呼びかけた。週半ばに降る雪の上に、週末の高温によって暖かい空気が流れ込むことで、積雪が不安定になりやすい状況が生まれるためだ。22日頃からの高温に備え、融雪による災害への注意が求められる。