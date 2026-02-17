AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤°åÎÅ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Î´í¸±À¡¡¼ÁÌä¤Ë°Û¤Ê¤ë²óÅú¤òÊÖ¤¹¥±ー¥¹¤¬Â¿È¯
¡¡AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¡¢ÉÔÀµ³Î¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤¤°åÎÅ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¥æー¥¶ー¤ËÄó¶¡¤¹¤ë´í¸±À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°åÎÅ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢ÎÉ¤¤²óÅú¤È°¤¤²óÅú¤¬º®ºß¤·¤¿¾ðÊó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·ë²Ì¡¢¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¿®Íê¤¹¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î·ëº§¤¬¸½¼Â¤Ë¡¡³Ø¼Ô¤¬Í½Â¬
¡¡¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¼çÇ¤°å»Õ¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ú¥¤¥óÇî»Î¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬¼«¿È¤Î°å³ØÅª¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö´í¸±¡×¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï1300¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢·ã¤·¤¤Æ¬ÄË¤Ë¶ì¤·¤à¥±ー¥¹¤ä¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÈèÏ«´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë»º¸å¤ÎÊì¿Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï2¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢°ìÊý¤Î¥°¥ëー¥×¤ÏAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤Î¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤ò¿äÂ¬¤·¡¢¼¡¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÀìÌç²È¥Áー¥à¤Ï»²²Ã¼Ô¤¬ÉÂ¾õ¤òÀµ¤·¤¯ÆÃÄê¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«µßµÞ³°Íè¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤Ù¤¤«¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¡¹¤Ï¼ÁÌä¤¹¤Ù¤ÆâÍÆ¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ÁÌä¤ÎÉ½¸½ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²óÅú¤¬ÊÖ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿È¯¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸¦µæ¤Î¾åÀÊÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥À¥à¡¦¥Þ¥Ç¥£Çî»Î¤Ï¡¢AI¤¬°åÎÅ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¡ÖÍÍÑ¤Ê½õ¸À¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ï¾ðÊó¤ò½ù¡¹¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¾ðÊó¤ò¾ÊÎ¬¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢²æ¡¹¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬3¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÉÂ¾õ¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¿Í¡¹¤Ï¤É¤ì¤¬¼«Ê¬¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¤ò¿äÂ¬¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢»öÂÖ¤Ï¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡É®Æ¬Ãø¼Ô¤Î¥¢¥ó¥É¥ëー¡¦¥Óー¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¿Í´Ö¤È¤ÎÂÐÏÃ¤¬¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡×AI¥â¥Ç¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÇÍÍÑ¤ÊAI¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥§ー¥ëÂç³Ø°å³ØÉô¤Î¥¢¥ó¥Ðー¡¦W¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥ºÇî»Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï´ûÂ¸¤Î°åÎÅ¹Ô°Ù¤ä¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·±Îý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ°åÎÅ¹Ô°Ù¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×ÊÐ¸«¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï½ÏÎý¤·¤¿Î×¾²°å¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤·¤«¿ÇÃÇÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢´°àú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖThe Medical Futurist¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ë¥¿¥é¥ó¡¦¥á¥·¥å¥³Çî»Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£2¤Ä¤Î¼çÍ×¤ÊAI³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëOpenAI¤ÈAnthropic¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿°ìÈÌÅª¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î°åÎÅÀìÍÑ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬¡ÖÆ±ÍÍ¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯°Û¤Ê¤ë·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë