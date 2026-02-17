「めっちゃデカくなってる」「カッコよすぎ」「逸材」パトリックの14歳息子がナショナルトレセン入り
ツエーゲン金沢のFWパトリックが16日に自身のX(@patricaguiar)を更新し、息子のナショナルトレセンU-15入りを喜んだ。
長男のオリベイラ・フェリペはガンバ大阪ジュニアユースに所属する14歳。小学生時代にパトリックの後を追ってG大阪のアカデミーに加入し、父の移籍とともに名古屋グランパス、金沢でもプレーした。その後、中学3年生への進級前にG大阪に復帰。180cmを超える長身を誇り、先月のトレーニングマッチでハットトリックを達成するなど存在感を示している。
そうした中、日本サッカー協会(JFA)が16日に「2026ナショナルトレセンU-15 1回目」のメンバーを発表し、オリベイラ・フェリペも名を連ねた。
パトリックはJFAのリリースを引用リポストし、「息子のフェリペはナショナルトレセン選ばれて非常に誇りに思います。素晴らしいプロサッカー選手になるためのサポートをいつでもしていきます!」と写真付きで投稿している。
ファンからは「おめでとうございます!!」「めっちゃデカくなってる」「カッコよすぎる」「ちょっと前まで可愛かったのにめちゃくちゃイケメンになっとる」「この身体でU-15は凄いな」「逸材やんけ!」「期待しかないです!」「数年後はパナスタでプロデビューだ!」「将来の日本代表のエースに!!」などの声が寄せられた。
