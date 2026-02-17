松山英樹がトップ5入り 久常涼は8位キープ【FedExCupランキング】
米国男子ツアー「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
同ランキングは米ツアーのポイントレースで、ランキング上位者が8月から始めるプレーオフシリーズに進出できる。上位100人は来シーズンのフルシード権を獲得する。松山英樹は同大会で8位タイに入り、147.5ポイント（pt）を獲得。6位から4位（560pt）に浮上した。久常涼も同じく8位タイで大会を終えて、ランキング8位（435pt）をキープした。平田憲聖は77位から93位にダウン。金谷拓実は93→106位、中島啓太は126位→141位にそれぞれ順位を下げた。ランキング1位はクリストファー・ゴッタラップ（米国）がキープ。2位は世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）、3位には今大会で3季ぶりVを挙げたコリン・モリカワ（米国）がつけた。
