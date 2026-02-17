¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¿··¿¤«!?¡×20Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎÂçºþ¿·¤Ë´üÂÔ¤ÎÀ¼¡ª 2¤Ä¤Î¡È¥«¥¯¥«¥¯È¢·¿¥Ü¥Ç¥£¡É¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñ¥ï¥È¥ìÅëºÜ¤â¡ª ¡ÈÆ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¡É¤Î¿·¤¿¤Ê»Ñ¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª
¡¡2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î¼¡À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÜÌ¿¤Î¿··¿¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤³¤ÎÄ¾ÀþÅª¤ÊÈ¢·¿¤³¤½¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢1967Ç¯¤Î½éÂåÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÃ±¤Ê¤ëÍ¢Á÷¼êÃÊ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢ÃæÆîÊÆ¤Ê¤É¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2004Ç¯È¯Çä¤Î5ÂåÌÜ¡Ö200·Ï¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¹Âç¤Ê²Ù¼¼¶õ´Ö¤Ï¡¢ÊªÎ®¶È¼Ô¤«¤é¡Ö»Å»ö¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¼ÖÃæÇñ¤ä¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ëºî¤ê¹þ¤á¤ëºÇ¹â¤Î¥Ù¡¼¥¹¼Ö¡×¤È¤·¤Æ°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¸½¹Ô200·Ï¤â´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤äÇ³ÈñÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¿··¿¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö¼¡¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë¤Î¤«¡¢Áá¤¯¾ÜºÙ¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Àä¤¨¤º´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Ë6ÂåÌÜ¡Ö300·Ï¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¾èÍÑ¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥¨¡¼¥¹¡×¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¦ÍÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï200·Ï¤¬·ÑÂ³ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¼¡´ü·¿¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎÆ±¥·¥ç¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÅÅÆ°¥Ð¥ó¡ÖKAYOIBAKO¡Ê¥«¥è¥¤¥Ð¥³¡Ë¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ø¤ÈºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³°´Ñ¤ÏÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½Èþ¤òÄÉµá¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸½¹Ô200·Ï¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Î¡Ö¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¡¢³¤³°»ÅÍÍ¤Î300·Ï¤ò°Õ¼±¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¥â¥Ç¥ë¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÅ¸¼¨¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î½»Âð³¹¤ÎÆ»Éý¤äÃó¼Ö¾ì¤Î¹â¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥í¡¼¥ë¡¼¥Õ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ÏÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ¤Î¹¤µ¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¸úÎ¨¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ÂÌ³Åª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾Íè¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë½ÀÆð¤ÊÀß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î±¿ÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤òÅëºÜ¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁÛÄê¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°¤ï¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤°ìËÜ¤Ë¹Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë°Â¿´¤·¤¿¡×¡ÖÍÑÅÓ¤äÃÏ°è¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¤¿Ê²½¤À¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ä¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÃª¤Ê¤É¤Î¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é»Å»ö¤Î¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½µËö¤Î¼ñÌ£¤Î»þ´Ö¤â¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤½¤¦¡×¤È¡¢»Å»ö¤ÈÍ·¤Ó¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤¬¤³¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°»ÅÍÍ¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤È¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤¬ºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤À¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ØÆþ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿°Õ¸«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿200·Ï¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨Àè¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£