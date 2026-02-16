¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤ë¿Í¤Ø¡£5ÁØ¡ß21¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç²ÙÊª¤Î¡ÈÄê°ÌÃÖ¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÌÂ»Ò¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
21¸Ä¤â¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖMETRONOVA¡×¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¤¼«³Ð¤Î¤¢¤ë»ä¤¬³Î¤«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷Ìä¤ï¤º»ý¤Æ¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖMETRONOVA¡×¤Î³°´Ñ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢W¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Î¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¥é¥¤¥ó¤ä¥µ¥¤¥É¤Î¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¡£ÃË½÷Ìä¤ï¤º»ý¤Æ¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¿¨¤ì¹þ¤ß¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡£
»ý¤Á¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÂÀ¤µ¤È¹Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¡£¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Æ¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç2ËÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤ì¤Ð¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¤µ¤Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê½Ð¤·¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤21¥Ý¥±¥Ã¥È
¡Ö21¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±Ê¹¤¯¤È¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ö¤É¤³¤Ë²¿¤òÆþ¤ì¤¿¤«Ëº¤ì¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ë¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤Ç¡¢5ÁØ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹½Â¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎW¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÍÑ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢»äÊªÍÑ¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢PCÀìÍÑ¤Î¥Õ¥ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¼ýÇ¼¡¢¤½¤·¤ÆÇØÌÌ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡£ÁØ¤´¤È¤Ë¡Ö²¿¤òÆþ¤ì¤ë¾ì½ê¤«¡×¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï5¤Ä¤Î¥¾¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Ì¾»ÉÆþ¤ì¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥Ú¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢½¼ÅÅ¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¾®Á¬Æþ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¡¹¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¼ýÇ¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÂ»Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯À¸¤»¤º¡£21¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ËÄê°ÌÃÖ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë°Â¿´´¶¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»öÆ»¶ñ¤È»äÊª¤¬Ê¬Î¥¤¹¤ëÀß·×
¡ÖMETRONOVA¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢3ÁØÌÜ¤ò¡Ö»äÊª¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¡¢4ÁØÌÜ¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¤·¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£»Å»öÃæ¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢»äÊª¤¬¥Á¥é¥Ã¤È¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤Þ¤º¤µ¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë4ÁØÌÜ¤À¤±¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤ÏPC¤È½ñÎà¤À¤±¡£3ÁØÌÜ¤ËÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ä½ñÀÒ¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï3ÁØÌÜ¤À¤±¤ò³«¤±¤Æ¡¢½ñÀÒ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢³«¤±¤ëÁØ¤ò¼è¤ê°ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¥â¡¼¥É¤È¥ª¥Õ¥â¡¼¥É¤¬¡¢Æ±¤¸¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ÇÊªÍýÅª¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê4WAYÀÚ¤êÂØ¤¨
¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¡£¡ÖMETRONOVA¡×¤Ï4¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£
ÈëÌ©¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥ÈÀìÍÑ¤Î¼ýÇ¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆD¥«¥ó¤ËÀÜÂ³¡£»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¤³¤³¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÄó¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¤À¤é¤·¤Ê¤¯¿â¤ì¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ñ¥Ã¥É
ËÜÂÎ½ÅÎÌ940g¡£¿ô»ú¤À¤±¸«¤ë¤È·Ú¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÙÊª¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¥Î¡¼¥ÈPC¡¢A4½ñÎà¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¡¢ºâÉÛ¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¤½¤Î¤Û¤«¾®Êª¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¼êÄó¤²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ª¤¬¤±¡¦¼Ð¤á¤¬¤±¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È²÷Å¬¡£¤³¤³¤Ç¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ñ¥Ã¥É¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.8cmÉý¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸ª¤Ø¤Î¿©¤¤¹þ¤ß¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤¬¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ç¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë·Ú¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó»î¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¡ÖÂ¿µ¡Ç½¡×¤Î²¡¤·Çä¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·¡¼¥ó¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£21¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¿ô¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢5ÁØ¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤É¤³¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨·ÚÎÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¡¢¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ëÅÀ¤â½¨°ï¡£¤½¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
>>¤â¤¦¥Ð¥Ã¥°¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¡£5ÁØ¹½Â¤21¥Ý¥±¥Ã¥È¡ß¼«Í³¼«ºß4WAY¤ÎÂ¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥°
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢LISTYC¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£