20ºÐÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£¤Ç2·åÃ£À®¡¡ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×Éâ¾å¡Ä¸½ÃÏ»æ¤¬ºÇ¹âÉ¾²Á¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡×
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óFW¸åÆ£¤¬2·å¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½FW¸åÆ£·¼²ð¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö2·î14Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¤Î¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥àÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡µÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¯½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥®¡¼»æ¡ÖHLN¡×¤Ï¡¢0-2¤ÎÎôÀª¤«¤é3-2¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤ò¡Ö»î¹ç¤ò´°Á´¤Ë°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹çÅöÆü¤ÏÁª¼ê¤é¤â½üÀã¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°Å·¸õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯¹Ô³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾25Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥ª¥Ý¥¯¤Ë2¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤½øÈ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤Ë¸åÆ£¤¬È¿·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êDF¥¥ì¥ê¥Ã¥Ò¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤è¤êÁê¼ê¤Ë¤ÏÂà¾ì½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«¤é¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ëÃæ±û¤Ë¹ë²÷¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿·â¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ë°ì·â¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Å¤¤¤¿¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥æ¥¯¥ì¥ì¥É¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥É¡¦¥à¥Ù¡¦¥½¡¼¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤äMF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤é¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¥¤Ã¤¿¸åÆ£¤Î³èÌö¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¡Ö»î¹ç¤ò´°Á´¤Ë°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¡×°ì°ø¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖHBVL¡×¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î¡Ö7ÅÀ¡×¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1¿Ê½Ð·èÄê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸åÆ£¼«¿È¤âÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£µ¨¤ÏÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë