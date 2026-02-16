◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケートで18年平昌五輪500メートル金メダルの小平奈緒さん（39）が16日、自身のXを更新。ミラノ・コルティナ五輪の女子500メートルで自身が持っていた五輪記録が更新され、思いをつづった。

「36”49 Gefeliciteerd Femke Kok!!」と書き出した小平さん。オランダ語で「おめでとう」とつづり、拍手の絵文字を添えて36秒49の五輪記録で金メダルを獲得したフェムケ・コク（オランダ）を称えた。

「記録は歴史をつなぐためにある。8年の時を越えて、ようやくバトンがつながりました」と続け、「ありがとう、36”94。いい景色を見せてもらいました」と思いをつづった。

女子500メートルは最終組に登場したコクが36秒49で金メダルを獲得。1000メートルを制したユッタ・レームダム（オランダ）が37秒15で銀メダル、37秒27の自己ベストに迫る好タイムを叩き出した高木美帆（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。