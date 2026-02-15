この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

Instagram・TikTok・YouTubeで活動している「むぎとくるみ」が、「ボタンの押し方クセ強犬。なんやねんその腹立つ押し方は」という動画を公開しました。動画には、ティーカッププードルがコミュニケーションツールである「会話ボタン」を、なんともユニークな方法で押す様子が収められています。



動画が始まると、フワフワの毛が可愛らしいティーカッププードルが登場。ふたごの妹くるみの目の前には会話ボタンが置かれておりまさかのボタンを踏みつけるのではなく、叩きつけるように押し、「おやつ ちょうだい言うてるやん」と録音された音声が流れます。その独特な押し方に、思わず笑みがこぼれます。SNSのコメントでは「なにかを仕留めてる！」と言われるほど…。



場面が変わり、今度は急かすためにくるみは「はよして」と録音されたボタンを右手でバンッ！と地面を叩きながら押しています。どうやらこの独特すぎる押し方が、この子のスタイルのようです。



自分の要求を伝えようとする健気さと、そのあまりにも個性的な表現方法のギャップが面白いこの動画。短いながらも、プードルの可愛らしい個性が光る映像に、何度も見返したくなることでしょう。



