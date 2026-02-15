ラ・リーガ 25/26の第24節 レアル・マドリードとレアル・ソシエダードの試合が、2月15日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。

レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、カルロス・ソレル（MF）、wesley（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の5分に試合が動く。レアル・マドリードのトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。

しかし、21分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。ミケル・オヤルサバル（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、25分レアル・マドリードが逆転。ビニシウス・ジュニオール（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。

さらに31分レアル・マドリードが追加点。アルバロ・カレーラス（DF）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。3-1とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

レアル・ソシエダードは後半の頭から選手交代。wesley（MF）からゴンサロ・グエデス（MF）に交代した。

48分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）がPKで4-1。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。レアル・マドリードが4-1で勝利した。

なお、レアル・マドリードは20分にディーン・ハイセン（DF）に、またレアル・ソシエダードは90+2分にベニャト・トゥリエンテス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-15 07:00:18 更新