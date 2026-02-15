ラ・リーガ 25/26 第24節 レアル・マドリード vs レアル・ソシエダード 試合結果
ラ・リーガ 25/26の第24節 レアル・マドリードとレアル・ソシエダードの試合が、2月15日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。
レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、アルダ・ギュレル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・ソシエダードはミケル・オヤルサバル（FW）、カルロス・ソレル（MF）、wesley（MF）らが先発に名を連ねた。
試合開始早々の5分に試合が動く。レアル・マドリードのトレント・アレクサンダーアーノルド（DF）のアシストからゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）がゴールを決めてレアル・マドリードが先制。
しかし、21分レアル・ソシエダードが同点に追いつく。ミケル・オヤルサバル（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。
だが、25分レアル・マドリードが逆転。ビニシウス・ジュニオール（FW）がPKを決めて2-1と逆転する。
さらに31分レアル・マドリードが追加点。アルバロ・カレーラス（DF）のアシストからフェデリコ・バルベルデ（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。
ここで前半が終了。3-1とレアル・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。
レアル・ソシエダードは後半の頭から選手交代。wesley（MF）からゴンサロ・グエデス（MF）に交代した。
48分レアル・マドリードが追加点。ビニシウス・ジュニオール（FW）がPKで4-1。3点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。レアル・マドリードが4-1で勝利した。
なお、レアル・マドリードは20分にディーン・ハイセン（DF）に、またレアル・ソシエダードは90+2分にベニャト・トゥリエンテス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-02-15 07:00:18 更新