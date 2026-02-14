この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「汚れすぎたドブ水槽にエビを大量導入する！【ドブ川水槽20】」と題した動画を公開しました。立ち上げから10ヶ月が経過し、コケだらけになってしまった「ドブ川水槽」。その景観を改善するため、コケを掃除してくれる生き物を捕獲し、水槽へ導入する様子が収められています。



動画は、投稿者が運転する車内から始まります。ゴミでレイアウトした「ドブ川水槽」が、立ち上げから約10ヶ月で過去一番汚れている状態だと説明。理想よりもコケが生えすぎてしまったため、お掃除部隊として活躍してくれる生き物を捕まえに行くといいます。目的地は田んぼの用水路。網を使った「ガサガサ」で、お目当ての「ヌマエビ」を探します。網を入れると、ヌマエビだけでなくドンコやタナゴ、さらには外来種のアメリカザリガニやブルーギルまで捕獲できました。卵を抱えた個体はリリースしつつ、最終的に50匹以上のヌマエビを確保しました。



自宅に戻り、いよいよヌマエビを水槽へ導入します。その前に、水槽内で増えすぎたグッピーを一部別の水槽へ移動させました。そして、水合わせを終えた大量のヌマエビを一斉に投入。エビたちはすぐに散り散りになり、石やゴミの隙間に隠れていきます。しばらくすると、空き缶やガラス瓶の表面についたコケをツマツマとついばみ始め、早速お掃除を開始。水槽の主であるジャンボタニシの殻の上に乗ってコケを食べる健気な姿も見られました。



大量のヌマエビという強力な助っ人が加わったドブ川水槽。彼らの活躍によって、水槽がどれだけ綺麗になるのか、今後の変化から目が離せません。