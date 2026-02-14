¡È¼ê¼è¤ê20Ëü±ßOL¡É¤«¤éÆÈÎ©À®¸ù¡Ä·î¾¦100Ëü±ß½÷À¼ÒÄ¹¤¬¸«¤¿¡Öµ¯¶È¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡¼ê¼è¤ê20Ëü±ß¤Î¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎOL¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ¯¶È¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç¡È·î¾¦100Ëü±ß¡É¤òÃ£À®¤·¤¿Lutz¤Î»°±º¤µ¤ä¤«»á¡£¸½ºß¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ñ¥é¥ì¥ë¥¥ã¥ê¥¢¡ÊÊ£¶È¡Ë¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÆ±»á¤Ë¡Ö¤ª¶â¤Î²Ô¤®Êý¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¡¤ª¶â¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ä
¡ß¡§µëÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡û¡§Ê£¶È¡¦µ¯¶È¤Ê¤É¤Ç Ê£¿ô¤Î¼ýÆþ¸»¤ò»ý¤Ä
¡¡Êª²Á¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢µëÎÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï°ñ¤ÎÆ»¡£»°±º»á¤Ï¡ÖÊ£¶È¡¦µ¯¶È¤Ê¤É¤Ç Ê£¿ô¤Î¼ýÆþ¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Öº£¤Î»þÂå¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ýÆþ¸»¤ÎÊ£Àþ²½¤Ï¡È¤â¤·¤â¤ÎÈ÷¤¨¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¶¤á¤ÎÀïÎ¬¡É¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê£¿ô¤Î¼ýÆþ¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¡£
¡ÖÊ£¶È¤äµ¯¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¼Ô»ëÅÀ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¡¢ËÜ¶È¤ÎÀ®²Ì¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇºÇÂç¤Î¸ú²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÍ¥Àè½ç°Ì¤Î¤Ä¤±Êý¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬Ëá¤«¤ì¡¢ÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡1¤Ä¤Î¼ýÆþ¸»¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¼ýÆþ¸»¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¶âÁ¬Åª¤Ê¤æ¤È¤ê°Ê¾å¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï»þ´Ö¤Î¼«Í³¡¢¹ÔÆ°¤ÎÁªÂò»è¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Î°ÂÄê´¶¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¡Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡Ä
¡ß¡§Ê£¶È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤ë
¡û¡§¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ»Ï¤á¤ë
¡¡Éû¶È¤ò»Ï¤á¤ëºÝ¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢»°±º»á¤Ï¡Ö¡È¼«¸ÊÎ®¤Ï»ö¸Î¤ë¡É¸¶°ø¡×¤À¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö»ä¤â¤«¤Ä¤Æ¡¢ÊªÈÎ¤ä¹Ö»Õ¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤ºÆÈ³Ø¤ÇÄ´¤Ù¤ÆÆ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íø±×¤Ï¤ï¤º¤«¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÁáÆ»¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤ä¿å±Ë¤Ê¤É¤ÇÆÈ³Ø¤Î¤Þ¤Þ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¼«¸ÊÎ®¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤òÂ³¤±¤Æ»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ê£¶È¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î4¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò1¤Ä·è¤á¤ë¡Ê¶½Ì£¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢³Ø¤Ó¤ä¹ÔÆ°¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ë
¢¼ÂÁ©¼Ô¤Ë²ñ¤¨¤ë¾ì¤òÃµ¤¹¡Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¸òÎ®²ñ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡Ë
£Ä¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¡ÊÀ®¸ù¤ÎÇØ·Ê¤ä¼ºÇÔ¤ÎÍýÍ³¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÊ¹¤¼è¤ë¡Ë
¤¾®¤µ¤¯»î¤¹¡Ê¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ç¤¤ë1¤Ä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ë
¡Ö³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë»Õ¾¢¤äÀèÀ¸¡Ê¡á·Ð¸³¼Ô¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·Ð¸³¼Ô¤Ï¡¢°ìÈÌÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¸½¾ì¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤ä¤êÊý¡É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¢¡¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤Ï¡Ä
¡ß¡§¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë
¡û¡§¹¥¤¡¦ÆÀ°Õ¤ò10¿Í¤ËÊ¹¤¤¤ÆÃª²·¤·¤¹¤ë
¡¡Éû¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¤è¤ê¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿°Õ¸«¤ò¸µ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ø¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹¥¤¤äÆÀ°Õ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¹¤¯¿Í¿ô¡£
¡Ö1¿Í¤ä2¿Í¤ËÊ¹¤¯¤À¤±¤À¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤Ê¤é¡ÈÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¡É¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æ±Î½¤Ê¤é¡ÈÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç»Å»ö¤¬Áá¤¤¡É¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤âÀµ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÎ©¾ì¤ä·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤¿°ìÌÌ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
