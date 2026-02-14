º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¡ª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¾Ð´é°î¤ì¤ëÆüËÜ°ì³Ú¤·¤¤ÌîµåÂç²ñ
2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²Æü´Ö¤ËÅÏ¤êµþÅÔÉÜ¾ëÍÛ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼»ÜÀß¡Ö¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¡×¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¹ã¥ÎÁã»³±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¡¢Â¿ÌÜÅª¹¾ì¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥í¥´¥¹¥é¥ó¥ÉCUP2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìîµå¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¿´¤ò°é¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¾Ð´é°î¤ì¤ëÆüËÜ°ì³Ú¤·¤¤³ØÆ¸Ìîµå¸òÎ®Âç²ñ¤¬¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¡ã¾¡¤Á¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Î¤¢¤ëÌîµåÂç²ñ¡ä
¡ÖÂç¿Í¤ÎÇÍÀ¼¡¦ÅÜÀ¼¶Ø»ß¡×¤ä¡Ö6Ç¯À¸¤Î¹âÈ¿È¯¥Ð¥Ã¥È»ÈÍÑ¶Ø»ß¡×¤òÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¡£2023Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Áá¤¯¤â4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢Âç²ñ¤ÎÇ§ÃÎ¤â¹¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤âÀÐÀî¡¢°¦ÃÎ¡¢¼¢²ì¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¤Î³ÆÃÏ¤«¤é8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢150¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸òÎ®»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï¡¢2022Ç¯¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÇÕÍ¥¾¡¤ÎÃæ¾ò¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤¬ÀÐÀî¸©¤«¤é½é»²²Ã¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÏÂçÀã¤Î¤¿¤á¥°¥é¥ó¥É¤ÇÁ´¤¯Îý½¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£¤³¤Î»þµ¨¤Ë¥°¥é¥ó¥É¤¬»È¤¨¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÅ¬¤·¤¿Âç²ñ¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤âÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ä¶ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¡×¤¬Âç²ñ¥³¥ó¥»¥×¥È¡£ÆàÎÉ¸©¤Ë¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¡¼¥Á¤¬ÆÃÊÌ¶¨»¿¡£¡Ê³ô¡Ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Çµë¿å¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¥³¤ÊÂç²ñ±¿±Ä¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿Âç²ñ¶¨»¿¤ÎÌîµå¾åÃ£¥®¥¢¡Ö¥¥ì¥À¥¹¡×¤äÌÀ¼£¥¶¥Ð¥¹¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¡¼¤ä¥°¥ß¤¬»²²Ã¥Á¡¼¥à»Ò¤É¤âÃ£¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤Éº£Ç¯¤â¡Ö¾¡¤Á¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Î¤¢¤ëÌîµåÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ë¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ä¥í¡¼¥é¡¼³ê¤êÂæ¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥É¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ó¡¢Ìë¤Î¥Ð¡¼¤Ù¥¥å¡¼¸òÎ®²ñ¤Ç¤ÏÄÑ¿å»º³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éËî¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¿©°é¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤âÃ£¤Ïå«¤ò¿¼¤á¡¢»²²Ã¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¿Í¤â´Þ¤á¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö¾Ð´é¡×°î¤ì¤ëÂç²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿Á´¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏÆóÆü´Ö¤Ç3»î¹ç¤¬Ê¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤Ä¤Ä¤âÇÔ¼Ô¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¢½ç°Ì·èÄê»î¹ç¤âºÎÍÑ¡£Éé¤±¤Æ¤â¼¡¤¬¤¢¤ë¤¿¤á±þ±ç¤¹¤ëÂç¿Í¤â¡ÖÇÍÀ¼¡¦ÅÜÀ¼¶Ø»ß¡×¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóÆü´Ö¤ÎÂç²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë5Ç¯À¸¥Á¡¼¥à¤Ç»²²Ã¤·¤¿ºò²Æ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÇÕ¥Ù¥¹¥È4¤Î¼¢²ì¸©¤Î¡ÖÂ¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡×¤ÈÂçºå¤ÇÌîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëµÈÅÄÂçµ±¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¡ÖµÈÅÄÂçµ±Ìîµå¥¹¥¯¡¼¥ë¡×¤È¤ÎÂÐÀï¡£ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿Â¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤¬ÆóÇ¯¤Ö¤ê¤Î²¦¼ÔÃ¥´Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ì¥À¥¹¤«¤é¥¥ì¥À¥¹¥Ð¥Ã¥È¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÂç²ñ¡ä
Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂç²ñÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÔÀµ¿Í´ÆÆÄ¤È¡¢Âç²ñ¤ò´ë²è¡¦¼çºÅ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇë¸¶Íº°ì¤µ¤ó¤Ï4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Âç²ñ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥í¥´¥¹¥é¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢ËèÇ¯¡Ø»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«Î©¡Ù¤ò°é¤àÂçÀÚ¤ÊÂç²ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤Î½àÈ÷¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Ìë¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä½ÉÇñÀ¸³è¤Þ¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤º¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤ÎÎÏ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È»ÒÎ¥¤ì¡É¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤Îå«¤Ï°ìÃÊ¤È¿¼¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Î©¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹í÷¤·¤µ¤ò¡¢ËèÇ¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ Ìîµå¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ò¶µ²Ê½ñ¤Ë¡¢¿Í¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯--¤½¤ó¤ÊÂç²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Â¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤Ï²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç¿Í¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ëÂç²ñ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡ÊÂ¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡¦ÄÔÀµ¿Í´ÆÆÄ¡Ë
¡Öº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤â¤¢¤êÂç²ñ¤ÎÇ§ÃÎ¤â¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤êº£Ç¯¤Ïµã¤¯µã¤¯¿ô¥Á¡¼¥à¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄøÈ¿¶Á¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÀÐÀî¸©¤«¤éÃæ¾ò¥Ö¥ë¡¼¥¤¥ó¥Ñ¥ë¥¹¤µ¤ó¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢ÁÒÃÎ´ÆÆÄ¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤ÆÄº¤¯Ãæ¤Ç¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬µ®½Å¤Ç»Ò¤É¤âÃ£¤ÏÌîµå¤¬¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç´ò¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤ÇÍ·¤Ó³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ê¤Î¤ÇÀ§ÈóÍèÇ¯¤â»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤ÈÌë¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤Î¸òÎ®²ñ¤ÎÃæ¤Ç´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿²ì¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤ÎÄÔ´ÆÆÄ¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö¤³¤Î»þ´ü²æ¡¹¤Ë¼è¤Ã¤ÆÀã¤Î¤Ê¤¤ÅÚ¤Î¥°¥é¥ó¥É¤Ïµ®½Å¤Ê¤Î¤Ç1Ê¬1ÉÃÌµÂÌ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸òÎ®»î¹ç¤ä¹çÆ±Îý½¬¤Ê¤É¥°¥é¥ó¥É¤ò»È¤ï¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤³¤Î»þ´ü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤ëÂç²ñ¤È¤·¤Æ¡¢Åö½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ª¤â¤¤¤Ã¤¤êÌîµå¤¬³Ú¤·¤á¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÍèÇ¯¤ÏÀ§ÈóÂ¿¤¯¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Äº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢º£Ç¯»²²ÃÄº¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÍèÇ¯¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
²¿¤è¤êº£Ç¯¤â»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â»ØÆ³¼Ô¤â¿ôÂ¿¤¯¤Î¡Ö¾Ð´é¡×¤¬°î¤ì¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç¤â¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â¾Ð´é°î¤ì¤ë³Ú¤·¤¤Âç²ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×(³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¦Çë¸¶Íº°ì¡Ë
¾¡¤Á¤òµá¤á¤ÆÌîµå¤ò¤¹¤ëÂç²ñ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¾¡¤Á¡×°Ê¾å¤Ë¡Ö²ÁÃÍ¡×¤Î¤¢¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤¬Á´¹ñ¤¬¡¢º£¸åÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¡Ê¼èºà¡§ÊÔ½¸Éô¡¿¼Ì¿¿¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥Ã¥¯¥¹Äó¶¡¡Ë