¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¨¡¼¥¹FW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤¬Ä¹´ü·ÀÌó¤Ë¥µ¥¤¥ó¡ª¡Äº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢17¥´¡¼¥ë¤Ç2ÅÙ¤Î·î´ÖMVP
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ï13Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤È¤Î·ÀÌó¤ò2031Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë1Ç¯¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢24ºÐ¤Î¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥¢¥´¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥È¥Ë¡¼¤Î¸å³ø¤È¤·¤Æ2024Ç¯²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤«¤é¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤¿¤À¡¢²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤Ï¥Ò¥¶¤ÎÈ¾·îÈÄ¤Ê¤É¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°8»î¹ç¡ÊÀèÈ¯1¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Éé½ý¤¬Ìþ¤¨¤¿²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°26»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤Î17¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø»þÂå¤Î2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï18¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¹¹¿·¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó62²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¤ËÂ³¤1·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°·î´ÖMVP¤Ë¤âµ±¤¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½Æþ¤ê¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë193¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÃæ¿´¤Ëº£²Æ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤âÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¿··ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥¢¥Ã¥×¤È°ÜÀÒ¶â¤ÎÁý³Û¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ïº£²ó¤Î·ÀÌó¤ËºÝ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Î°¦¡¢ËÜÊª¤Î°¦¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¡ÖºÇ½é¤ËÍè¤¿»þ¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÍ¤ÎÌ¾Á°¤ä²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤ËÎÏ¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ËÍ¤Ë´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤¬»ä¤Ë´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
