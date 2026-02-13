¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÊÔ¡Û¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤Ëå¤Î¿ÍÀ¸¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡Á¥±¥ê¡¼¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡Øµ¶Ëå¡Ù
¡¡ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Û¤É¤Ë°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®Àâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜË®½é¾Ò²ð¤Îºî²È¡¢¥±¥ê¡¼¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¤Î¡Øµ¶Ëå¡Ù¡ÊÌðÅç¿¿ÍýÌõ¡¿¥Ï¥ä¥«¥ï¡¦¥ß¥¹¥Æ¥êÊ¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤Ëå¤Î¿ÍÀ¸¤ò»Ð¤¬·¡¤êµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¡¼¥Ê¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë½»¤àÂç³Ø±¡À¸¤Ç¡¢Æó½½È¬ºÐ¤À¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥ì¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°ÛÊìËå¤¬¤¤¤ë¡£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Ö¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÊüÔÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬¥Ç¥¸¥ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤Æ¡¢Ëå¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¾ìÌÌ¤«¤éÏÃ¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é½½Æó»þ´Ö¸å¡¢¿·Ê¹¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥ì¤Î»àË´µ»ö¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡»à°ø¤¬¥Ø¥í¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Ê¤Ïµ¿Ìä¤òÊú¤¯¡£¥Ç¥¸¥ì¤ÏÃí¼Í¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ø¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ì²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢ÂÎ¤ËÂÇ¤Ä¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£»ö¸Î¤ä¼«»¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤¿Èà½÷¤Ï»à¤ó¤ÀËå¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê¶ÚÎ©¤Æ¤Ï°Ê¾å¤Ç¡¢°Ê²¼¤·¤í¤¦¤ÈÃµÄå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ê¡¼¥Ê¤ÎÄ´ºº¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤ÆËå¤Î¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤·¡¢¤½¤Î»ý¤ÁÊª¤«¤éÈà½÷¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï°ì¿Í¾Î»äÎ©ÃµÄå¾®Àâ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥Ê¤ÏÎäÀÅ¤Ê¼ç¿Í¸ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢°õ¾Ý¤À¤±¤ÇÂ¾¿Í¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±ªïè¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤·¤í¤¦¤ÈÃµÄå¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿·ÚÎ¨¤Ê¹ÔÆ°¤Î¤¿¤á¤ËÄ´ºº¤¬¤Í¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤È¤Ç¤â¸À¤ª¤¦¤«¡£°ì¿Í¾Î»äÎ©ÃµÄå¾®Àâ¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î·Á¼°¤ò¤¤¤¤¤È¤³¤É¤ê¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤Ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«ÃµÄåºî²È¥¯¥é¥Ö¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨Ä¹ÊÓ¾ÞºÇ½ª¸õÊäºî¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥Ë¥ä¡¦¥¯¥«¥Õ¥«¡Ø»à·º¼¹¹Ô¤Î¥Î¡¼¥È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¤ËÉé¤±¤Æ¼õ¾Þ¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±É¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£°ì¿Í¾Î»äÎ©ÃµÄå¾®Àâ¤Î¸½ÂåÈÇ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÈþÅÀ¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ¤·Á¤ËÆÈ¼«À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£½øÈ×¤Ë¼«Á³¤Ê·Á¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉÙÍµÁØ¤ËÂ°¤¹¤ë¹õ¿Í¤À¡£¥ê¡¼¥Ê¤È¥Ç¥¸¥ì¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥á¥ë¡¦¥Ô¥¢¡¼¥¹¤Ï²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¥á¥ë¤È¤½¤ê¤¬¹ç¤ï¤º¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢ÁÄÊì¤Î¤¯¤ì¤¿²È¤Ë°ì¿Í¤Ç½»¤ß¡¢Ë´¤Êì¤Î»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¥ê¡¼¥Ê¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¹õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÎÐ¤è¡×¤È¸À¤¦¡£ÎÐ¤Ï¥É¥ë»æÊ¾¤Î¿§¤À¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ°À¤Ï¹õ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶â»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¹õ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤ÆÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤â¤¢¤ë¡£
----¹õ¿Í¤Î¿Æ¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤Ë"¤¢¤ÎÏÃ"¤ò¤¹¤ë¡£¡Î......¡Ï·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ó¤È¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¡£¤ï¤¿¤·¤¬¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½½¼·ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Î......¡Ï¼ê¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î¾å¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¡£µÞ¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸ýÅú¤¨¤Ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤±¤Ã¤·¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ËÄñ¹³¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¡¤³¤Î¶µ¤¨¤Ï¡¢¹õ¿Í¤¬·Ù»¡´±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔÅö¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£µìÊÀ¤ÊÊÒÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÊë¤é¤¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¤³¤¦¤Ê¤Î¤À¡£º£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¸·³Ê¤Ë¼é¤ë¤Ù¤¶µ¤¨¤È¤·¤ÆÈóÇò¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÔÌ±¤Î´Ö¤Ç¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Âè2¼¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ï°ÜÌ±¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±¤È¸«¤é¤ì¤ë¿Í´Ö¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤Ë¹´Â«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÄñ¹³¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤¹¼Ô¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯£±·î7Æü¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¥ë¥Í¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀµÅö¤Ê¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«»ÔÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ö¤Ç²È¤Ëµ¢Âð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£×ó°ÕÅª¤ÊË½ÎÏ¤¬¸øÅª¤ÊÎ©¾ì¤Î¼Ô¤«¤é¿¶¤ë¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅý¼£¤ò¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹ñ²È¤Ê¤é¤Ð¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤À¤¬¡£
¡¡Â¾¿Í¤«¤é¶â»ý¤Á¹õ¿Í¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤µ¤ì¤Æ¤â¥ê¡¼¥Ê¤¬°ú¤±ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹õ¿Í¤Ç½÷À¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¡£¥Ç¥¸¥ì¤ÏÝµ¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¸À¤¦Ëå¤ÎÎø¿Í¤Ë¥ê¡¼¥Ê¤ÏÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£
----¡Ö¹õ¿Í¤Î½÷¤Ï¤Í¡£¼«»¦¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤Î¡×¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¼ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»à¤Ì¡£½Ð»º¡£¿´Â¡ÉÂ¡£´â¡£»ö¸Î¤Ç¤âÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤â£È£É£Ö¤Ç¤â»à¤Ì¡£¤Ç¤â¡¢¼«»¦¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Î......¡Ï¡ÖÆó¡»°ìÏ»Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï»ÍËü¸ÞÀé¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¤¬¼«»¦¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¹õ¿Í¤Î½÷¤Ï¸ÞÉ´Ï»½½»Í¿Í¡£¤Í¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¼«»¦¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¥ê¡¼¥Ê¤¬¥Ç¥¸¥ì¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¡Øµ¶Ëå¡Ù¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Ï¾¯¤·¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶Âê¤ÏLIKE A SISTER¤È¤¤¤¦¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡ÖËå¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ê¤ë¤«¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¿ÍÊªÁü¡¢Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÀèÆþ´Ñ¤ä¸Î¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÊ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÅÔÅÙÊª¸ì¤ÎÍÍÁê¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£ºÇ½é¤ÏÊüÔÀ¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤ÞÌ¼¤È¤¤¤¦ÌæÀÚ·¿¤Î¿ÍÊªÎà·¿¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥ì¤¬ËÜÅö¤Î´é¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¾ÓÁü¤¬ÉÁ¤Ä¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥Ç¥¸¥ì¤Î¶á¿Æ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÉÁ¤Ä¾¤·¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í¤òÃÇÊÒ¤ÎÃÎ¼±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÁü¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¾®Àâ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¥Ç¥¸¥ì¤òÃÎ¤ê¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤«¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ê¿ù¹¾¾¾Îø¡Ë