BOOK STAND

【今週はこれを読め！ SF編】記録も記憶も消去するアンノウンと、いかにして戦うか？〜qntm『反ミーム部門は存在しない』

qntmというのは変わったペンネームだが、もともとはＩＴ業界で活躍していたひとで、小説もウェブに発表してから個人出版で書籍化するやりかたを取っ…