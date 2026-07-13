BOOK STAND
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マイケル・ジャクソン来日秘話 不可能と思われた″奇跡のステージ″を実現させた人々
2026年6月12日に日本で公開された映画『Michael／マイケル』が、伝記映画史上初となる世界興行収入10億ドルを突破した。没後15年以上がたった今なお、…
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なぜヒトは「裸のサル」になった？ 人体最大の臓器「皮膚」の謎に迫る
人体には脳や心臓など、生命維持に欠かせない重要な臓器がいくつもある。それは誰もが知るところだが、実は「皮膚」もそんな臓器の1つであると知る人…
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【今週はこれを読め！ SF編】地下をめぐる龍、空に戻る日は来るか？〜馬伯庸『ドラゴン・メトロ--地龍鉄道--』
現代中国エンターテインメント小説において、読者から絶大な支持を集めている馬伯庸(マー・ボーヨン)による、改変歴史ファンタジイ。舞台となるのは…
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ネガティブなのになぜか元気が出る シオランの言葉が現代人に刺さる理由
皆さんは、エミール・シオランという名前を聞いたことがあるでしょうか。生まれたことへの呪詛を吐き続けたことで知られる"反出生主義"の思想家です…
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【今週はこれを読め！ エンタメ編】プールを訪れる人々の心の内側と日常〜長嶋有『七、八月のストローク』
プール小説。そんなジャンルがあるわけじゃないと思うけれど、そう呼びたくなる。さまざまな背景を持った老若男女が登場する小説だ。人には言いに…
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太ったわけじゃないのに″体が分厚い″ 年齢とともに増す「厚み」の正体
年齢を重ねると体のいろいろな部分が気になってきますが、意外と盲点かもしれないのが体の「厚み」。「好きな服が似合わなくなっておしゃれを楽しめ…
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【今週はこれを読め！ ミステリー編】物理の北山、ここにあり！『「石球城」殺人事件』が凄い
物理の北山、ここにあり。北山猛邦『「石球城」殺人事件』（講談社）は、同月に発売された辻村深月『ファイア・ドーム』（小学館）と2026年度の各…
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親から離れても生きづらい人へ 精神科医が説く「子どもをやめる」方法
「大人になった。仕事もある。家族もいる。なのに、どこに住もうか考える時も、転職しようか迷う時も、誰かと付き合いを始める時も、ましてや今日の服…
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【今週はこれを読め！ SF編】記録も記憶も消去するアンノウンと、いかにして戦うか？〜qntm『反ミーム部門は存在しない』
qntmというのは変わったペンネームだが、もともとはＩＴ業界で活躍していたひとで、小説もウェブに発表してから個人出版で書籍化するやりかたを取っ…
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有名大学だけが残ればよいのか 少子化で揺れる「私立大学の未来」
2024年9月、私立大学を取り巻く厳しい状況を示す数字が発表されました。日本私立学校振興・共済事業団によると、2024年度の入学者数が入学定員を下…
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【今週はこれを読め！ エンタメ編】「いちばん大事な友達」への思い〜青山ヱリ『その名前をいつか』
特別な思いを抱き合うふたりの女性の関係を描いた小説である。デビュー作『あなたの四月を知らないから』を読んだ時、登場人物の個性や感情の細やか…
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AI時代に必要なのは学力だけじゃない 「世界標準の子育て」とは
時代とともに変化する教育の現場。特にAIとグローバリズムの進化が著しい現代において、子どもにどのように教育的アプローチをすればよいか悩んでい…
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【今週はこれを読め！ SF編】南部の町が隠しつづけた謎と戦慄〜エミリー・カーペンター『ゴシックタウン』
すでに映像化がはじまっている話題作。『ゴシックタウン』というタイトルが直球だ。アメリカ文学には南部ゴシックという系譜があり（とくに有名なの…
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【今週はこれを読め！ ミステリー編】マルク・ラーベ『スズメバチ』が抜群におもしろい！
シリーズ三冊目なのだけど、ぜひとも読んでもらいたい。スリラーとして抜群におもしろいのがマルク・ラーベ／酒寄進一訳『スズメバチ』（創元推理…
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【今週はこれを読め！ エンタメ編】『本を読むのが超速い人の頭の中ってどうなってんの殺人事件』に脱帽！
ここ数年の間にいくつか刊行されたやたらちっこい本を、皆さんはご覧になったことがあるだろうか。手のひらに乗るサイズで、厚みもあまりない。本と…
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なぜ「空き家問題」は解決しないのか 解決を阻む「3重の壁」と活用の可能性
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」によると、日本の空き家は900万2000戸に上ります。総住宅数に占める割合は13.8％で、およそ7軒に1軒が空…
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「ルフィグループ」はなぜ凶暴化したのか 最高幹部への30回超の面会で迫った犯罪組織の実態
後に多くの模倣犯を生み出し、現在「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」と呼ばれる犯罪集団にも通じる手口が見られた「ルフィグループ」事件…
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【今週はこれを読め！ SF編】月面の首なし遺体が、やがて人類史を揺るがす事態へ〜矢野アロウ『マイボディ・オン・ザ・ムーン』
矢野アロウは、第11回ハヤカワＳＦコンテストに投じた『ホライズン・ゲート 事象の狩人』が大賞を射止めてデビュー（単行本は2023年12月に刊行）。…
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【今週はこれを読め！ ミステリー編】驚異の新人・宮島明道の『刑事の境界線』がすごい！
これは驚異の新人、と呼ぶべきではないのだろうか。宮島明道『刑事の境界線』を読んでそう思った。文庫オリジナルでの発売だし、今のところそんな…
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【今週はこれを読め！ コミック編】時代を読んだ漫画家の野心と変化〜増村十七『進め！白鼻進』
舞台は1933年の東京。持ち込んだ作品が出版社に評価されず、落ち込む漫画家・甘神白鼻進（あまがみはくびしん）は、婚約者で彫金作家の芹理（せりり…