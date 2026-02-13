´ä¹ñ¤ÎÊÆ³¤Ê¼Ââ°÷2¿Í¤¬ÀàÅðµ¿¤¤¡¡½ñÎàÁ÷¸¡¡¢Èï³²1ÀéËü±ß°Ê¾å¤«
¡¡Åìµþ¡¦¿·½É¤Î²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¸½¶â¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï13Æü¡¢ÀàÅð¤È·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñÀÒ¤ÇÊÆ³¤Ê¼Ââ´ä¹ñ¹Ò¶õ´ðÃÏ¡Ê»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¡Ë½êÂ°¤Î26ºÐ¤È20ºÐ¤ÎÃËÀ³¤Ê¼Ââ°÷2¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯½©¤´¤í¤«¤é³ÆÃÏ¤Ç·×½½¿ô·ï¤ÎÀàÅð¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²³Û¤Ï1ÀéËü±ß°Ê¾å¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½ñÎàÁ÷¸¡ÍÆµ¿¤ÏºòÇ¯12·î24Æü¸áÁ°¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î°û¿©Å¹2Å¹¤Î¥ì¥¸¤«¤é¸½¶â·×2Ëü7Àé±ß¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£26ºÐ¤ÎÂâ°÷¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Î¼£ÎÅÈñ¤Î¤¿¤á¡×¡¢20ºÐ¤ÎÂâ°÷¤Ï¡ÖÀ¸³èÈñ¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÊÌ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤â¸½¶â1ÀéËü±ßÄ¶¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£