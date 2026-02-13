俳優の綱啓永（27）が13日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。木村拓哉（53）との緊張の一場面を話した。

この日は 木村が主演する映画「教場Reunion」（ネットフリックスで配信中）、「教場Requiem」（2月20日劇場公開）で、警察学校の生徒役で共演した、タレント中山秀征の息子で俳優の中山翔貴（26）とともに出演した。

綱は「教場」の撮影で特に大変だった瞬間として、「クランクインの日にセリフが全部飛んだ」ことを挙げた。木村との2人のシーンで「完全な2人。緊張感のあるシーン」と話した。その場面、木村と綱が対峙（たいじ）して話し、木村が立ち去るVTRが流れると、綱は表情を引き締めて見入った。

「大事なセリフですけど、量で言ったらたいしたことのないセリフなんです」。ただ、「教場。木村さんを前にしたら緊張するな、っていうのは分かっていたので、いつも以上にセリフを練習して行ったんですよ」と話した。「何百回、いついわれても言えるくらい。完璧な準備をしていって」と撮影に臨んだという。

だが、「目の前にして、段取り始まります、ってなって、芝居が始まったら、全部…」と頭の中から消えた。「（セリフが）出てこないので。（歩き去る木村に）セリフを言いながらついて行かなきゃならないんですけど、無言で」。そして「ごめんなさい！って言ったんですよ」と当時のことを話した。「僕、その時記憶ないですけど。多分、（木村から）あまり返事はなかった気がする」と話した。