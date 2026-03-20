女優の寺本莉緒（24）らが20日、都内で映画「東京逃避行」（監督秋葉恋）の初日舞台あいさつに出席した。新宿・歌舞伎町の“トー横”を舞台に繰り広げられる、少女の逃走サスペンス。サプライズでメーキングムービーが流れると、壇上の監督やキャストは重苦しい撮影を振り返り涙した。寺本は、時折言葉を詰まらせながら「自分の中で成長できたなと思う作品で、凄い嫌なこともあったし、苦しいなと思うこともあったんですけど