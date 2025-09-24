自然派スキンケアブランド【INNISFREE（イニスフリー）】が、日本初のJAPANアンバサダーに俳優・綱啓永さんを迎えました。10月1日（水）に発売される新製品「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」と「グリーンティー セラミド バリア クリーム」のビジュアルやムービーも公開。俳優としても注目を集める綱さんと共に、ブランドの新たな魅力が発信され