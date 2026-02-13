【「ぽこ あ ポケモン」記念グッズ】 3月5日 発売予定 価格：550円～

ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ） 価格：2,750円

ポケモンは、「ぽこ あ ポケモン」の発売を記念したグッズをポケモンセンターにて3月5日に発売する。ポケモンセンターオンラインでは同日3月5日10時より取り扱いを開始し、価格は550円より。

Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の発売に合わせて、本作に関連した多数のグッズが販売される。ゲーム内で出会うことができるポケモンのグッズを取り揃えており「ピカチュウ（うすいろ）」や「カビゴン（こけむし）」、「モジャンボ（はかせ）」のぬいぐるみをラインナップ。

さらにメタモンがへんしんした主人公のふせん、マーカーセットやクリアファイルなど文具も複数取り揃えている。

ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン カビゴン（こけむし） 価格：6,600円

ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン モジャンボ（はかせ） 価格：6,600円

ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン メタモン イエロー 価格：3,300円

ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン メタモン ブルー 価格：3,300円

チーズインスナック ぽこ あ ポケモン 価格：1,100円

マスコット ぽこ あ ポケモン てるてるポワルン 価格：2,200円

クッション ぽこ あ ポケモン 価格：4,400円

LEDライト ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ） 価格：4,950円

アクリルスタンドコレクション ぽこ あ ポケモン 価格：880円（全6種・ランダム）

B6サイズノート ぽこ あ ポケモン 価格：1,210円

ブロックメモ ぽこ あ ポケモン 価格：990円

スタンドふせんセット ぽこ あ ポケモン メタモン&ピカチュウ（うすいろ） 価格：660円

スタンドふせんセット ぽこ あ ポケモン メタモン&モジャンボ（はかせ） 価格：660円

ケース付きマーカー3本セット ぽこ あ ポケモン 価格：1,650円

A4クリアファイル2枚セット ぽこ あ ポケモン 価格：550円

ダイカットマスキングテープ ぽこ あ ポケモン 価格：880円

ステッカー6枚セット ぽこ あ ポケモン 価格：770円

【選べる】ハンドタオル ぽこ あ ポケモン メタモン 価格：各660円

