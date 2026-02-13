ポケモンセンターで「ぽこ あ ポケモン」のグッズが多数発売！ うすいろピカチュウぬいぐるみもラインナップモジャンボはかせのアイテムなども用意
ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ） 価格：2,750円
ポケモンは、「ぽこ あ ポケモン」の発売を記念したグッズをポケモンセンターにて3月5日に発売する。ポケモンセンターオンラインでは同日3月5日10時より取り扱いを開始し、価格は550円より。
Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」の発売に合わせて、本作に関連した多数のグッズが販売される。ゲーム内で出会うことができるポケモンのグッズを取り揃えており「ピカチュウ（うすいろ）」や「カビゴン（こけむし）」、「モジャンボ（はかせ）」のぬいぐるみをラインナップ。
さらにメタモンがへんしんした主人公のふせん、マーカーセットやクリアファイルなど文具も複数取り揃えている。
ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン カビゴン（こけむし） 価格：6,600円
ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン モジャンボ（はかせ） 価格：6,600円
ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン メタモン イエロー 価格：3,300円
ぬいぐるみ ぽこ あ ポケモン メタモン ブルー 価格：3,300円
チーズインスナック ぽこ あ ポケモン 価格：1,100円
マスコット ぽこ あ ポケモン てるてるポワルン 価格：2,200円
クッション ぽこ あ ポケモン 価格：4,400円
LEDライト ぽこ あ ポケモン ピカチュウ（うすいろ） 価格：4,950円
アクリルスタンドコレクション ぽこ あ ポケモン 価格：880円（全6種・ランダム）
B6サイズノート ぽこ あ ポケモン 価格：1,210円
ブロックメモ ぽこ あ ポケモン 価格：990円
スタンドふせんセット ぽこ あ ポケモン メタモン&ピカチュウ（うすいろ） 価格：660円
スタンドふせんセット ぽこ あ ポケモン メタモン&モジャンボ（はかせ） 価格：660円
ケース付きマーカー3本セット ぽこ あ ポケモン 価格：1,650円
A4クリアファイル2枚セット ぽこ あ ポケモン 価格：550円
ダイカットマスキングテープ ぽこ あ ポケモン 価格：880円
ステッカー6枚セット ぽこ あ ポケモン 価格：770円
【選べる】ハンドタオル ぽこ あ ポケモン メタモン 価格：各660円
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。