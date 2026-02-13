「中国人になる」タグがついたＴｉｋＴｏｋ動画の一部。（スクリーンショット、北京＝新華社配信）

【新華社北京2月13日】海外の交流サイト（SNS）で、「BecomingChinese（中国人になる）」とタグをつけた投稿が広がっている。各国のユーザーが中国の生活習慣をまねて投稿し、年初から注目を集める文化的現象となっている。

きっかけとされるのが、1月に米国籍の華人女性ブロガー、シェリーさんが動画共有アプリ「TikTok」に投稿したショート動画だ。動画では「明日からあなたも中国人。私たちと一緒にお湯を飲み、火鍋を食べ、家ではスリッパを履きましょう」と呼びかけた。この一言が共感を呼び、模倣投稿が相次いだ。

シェリーさんが投稿した「中国人になる」動画。（スクリーンショット、北京＝新華社配信）

海外の若者の間では、クコの実を飲み物に入れる、朝食に温かいかゆを食べるといった中国式の養生法を試す動きが目立つ。こうした実践は単なる物まねにとどまらず、心身の健康や生活の質を見直そうとする志向とも重なっている。

ＴｉｋＴｏｋに投稿された「中国人になる」動画。（スクリーンショット、北京＝新華社配信）

近年は、等身大の発信を行う中国のインフルエンサーにも海外からの関心が高まっている。広州出身のトニーさんは多様な英語のアクセントを使った商品紹介動画で人気を集め、海外からの受注増につなげた。「手工耿」と名乗る動画投稿者も、ユーモアあふれる「無用の発明」で注目を浴びている。こうした発信を通じ、日常生活の側面から中国社会に触れる機会が広がっている。

多様な英語アクセントを操って人気を博すトニーさん。（スクリーンショット、北京＝新華社配信）

「無用の発明」で人気を集める手工耿さん。串焼きグリルと車輪のついた自作のピアノを奏でる。（スクリーンショット、北京＝新華社配信）

「中国人になる」現象は外交部の定例記者会見でも取り上げられた。林剣（りん・けん）報道官は「中国が世界的な観光地としての魅力を高め、各国の対中好感度が高まっている」と述べ、まもなく訪れる春節（旧正月）でも外国人が中国で温かい祝祭の雰囲気を体験することを歓迎すると語った。

８日、米ニューヨークで行われた春節文化イベントで書道を体験する人々。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）

春節を前に、赤い服を着る、ギョーザづくりに挑戦する、麻雀を体験するといった投稿も増えている。温かいかゆや絹のスリッパといった身近な生活習慣が、国境を越えた文化交流の一端を担っている。（記者/張明然）