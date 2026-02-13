『銀魂』作者、津田健次郎の似顔絵を描きネット衝撃「センス良すぎる」「髭…少し生やして欲しかったなぁ」
漫画『銀魂』作者・空知英秋が、完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開を記念して、大好きな声優・津田健次郎の似顔絵を描き、ネット上で話題なっている。なお、津田は同映画には出演していない。
【画像】顔そっくり！『銀魂』作者が描いた津田健次郎の似顔絵
空知は昨年12月に開催された『ジャンプフェスタ』の『銀魂』ステージで手紙を寄せており、毎年恒例の津田ネタを展開。3年連続となった津田ネタは、新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』のタイトルにちなみ「『新劇場版 銀魂 -空知悶絶 チン〇から石コロ出てきた尿管結石篇-』かな」と下ネタを入れつつも「炎上篇というか炎症篇なんですが、数日前に尿管結石になりまして」と報告。
「三大激痛に数えられるもどの、とんでもない痛みで」と振り返りつつ、「さすがの空知先生も走馬灯のように、いろんな津田健次郎、デュエルに興ずるツダケン、時間外労働してたら爆散したツダケン、蕎麦屋の紙エプロンをつけたまま外を徘徊するツダケンなどが頭を駆け巡りました」と、大好きな津田の話をはじめて会場を大爆笑させていた。
これを受け、今回は作品公式Xで「ジャンプフェスタ 2026にて空知先生からのお手紙で登場した津田健次郎さんより応援コメントをいただきました」と空知が描いた津田の似顔絵ともに津田の応援コメントが公開。
津田からのコメントには「是非、劇場で御覧下さい（僕は1ミリも出てませんが）」と出演していないにも関わらず応援コメントを寄せたと説明。公式側も「※津田さんは出演されておりません」と告知している。
『銀魂』らしい宣伝方法で、空知が描いた津田の似顔絵にネット上では「空知先生のお手紙から始まり、出演していない津田健次郎さんから応援コメントを貰うという、この『銀魂特有のノリ』にワクワク」「空知先生、ツダケン好きすぎません？」「空知先生の似顔絵すご！」「ツダケンそば屋のときの姿なのもセンス良すぎる」「イラスト…髭…少し生やして欲しかったなぁ」などの声が出ている。
