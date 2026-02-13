◆ミラノ・コルティナ五輪 （１２日）

【バルディフィエメ（イタリア）１２日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ女子のベテラン、伊藤有希（土屋ホーム）が、公式練習に参加。ラージヒルで初飛びを行い、１３８メートルの大ジャンプを披露し、復調をアピールした。

１回目に風をつかんでぐんぐん飛距離を伸ばし、Ｋ点（１２８メートル）を大きく越えて着地した。２回目は１２０・５メートル、３回目は１２０メートル。ラージヒルの初日の練習としては上々だった。「飛んだ感じがしましたね。２本目、３本目は伸び悩みましたが、１本でも出るということは大切なので、いいとこを伸ばしていきたいなと思います」と手応えを伝えた。

１１日の混合団体のメンバーからは外れたが、試合会場で観戦した。銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）を抱きしめ２人で涙を流したシーンは感動を呼んだ。「４年前の五輪も一緒にいたし、その後の４年間も一緒にいた。彼女の苦しんでる姿だったり、いろんな思いをみてきた。自分の感情をだれにでもさらけ出せる訳ではないと思う。たまたま私がいただけだと思いますが、その瞬間、我慢していた感情だったりとかを出すことができて高梨選手の気持ちが整理できたとしたらすごく良かったなと思います」と振り返った。

１６日は五輪初採用となる個人ラージヒルが最終種目となる。「もうメダル６個もみせてもらったので、最高潮です」。今度は自分の番だ。調子も気持ちも乗ってきた。