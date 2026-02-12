中島健人が、ニューヨークで開催されたCOACH（コーチ）の2026年秋コレクションショーに来場。幾田りら、i-dle（アイドゥル）のSOYEON（ソヨン）らとの豪華ショットが公開され注目を集めている。

【動画】①～⑤中島健人、幾田りらとの2ショットほか、ショー会場での姿 ⑥バスローブ姿で華麗にターン ⑦会場入りの様子

■中島健人＆幾田りら、i-dleソヨンがフロントロウで対面

会場に現れた中島は、ライダースジャケットにパッチワークが施されたチェック柄のバギーパンツ、首元には黒のスカーフをタイトに巻いた都会的なスタイリングで登場。

ファッションメディア『FASHIONSNAP』は、フロントロウで同ブランドのグローバルアンバサダーを務める幾田りらと並び、和やかに会話を交わす様子を捉えている。さらに、ソヨン、幾田、中島の3人が並ぶ貴重なシーンも公開されている。

また、中島はソヨンと英語で会話を交わし、そのままふたりでメディアの撮影に応じるなど、堂々たる振る舞いを見せた。この国境を越えた華やかな交流に、会場の視線が集まった。

■中島健人、ニューヨークでの“最初の食事”は？

また、『WWD JAPAN』のSNSでは、中島が「ニューヨークの街並みの力強さが、コーチのファッションのひとつひとつに宿っているのを感じることができた」とショーの感想を語る動画を公開した。

さらに『ELLE Japan』のインタビューでは、ニューヨーク到着後に最初に食べたものについて「特大サイズのステーキとスクランブルエッグです」と明かした。

また『Harper’s BAZAAR Japan』の「今日のお支度時に聴いていた曲は？」という質問には、2月18日リリースの2ndアルバム『IDOL1ST』収録曲で、渡辺直美とのコラボ楽曲「Gods’ Play」と回答。2月12日にMV公開を控える同曲を挙げ、さりげなく最新作をアピールした。

SNSでは「NYケンティービジュ最強っ」「ニューヨークでもKENTYしてるの素敵」「りらちゃんと健人くんTシャツペアコーデみたいでかわいい」「ソヨンちゃんと何話したのかな」「直美ちゃんとのコラボ曲に触れるのも流石すぎる」「このショーのためにNYに行ってたんだね」「朝からステーキ、胃が健やか！！」など、多くの反応が寄せられている。

■中島健人、貴重なホテルでの準備風景から会場入りの様子まで

なお、『FASHIONSNAP』のSNSには、中島がホテルの部屋でバスローブ姿からショー衣装へと着替える様子や、スタイリングのポイントを語る姿、そして颯爽と会場入りする様子まで公開されている。