大自然から無事に「帰る」お守りとして。

1995年にアウトドアのために生まれた、カシオの腕時計「PRO TREK（プロトレック）」。さすがカシオというべきか、G-SHOCK同様にコラボもちょいちょい行っています。

ちょっとカワイイPRO TREK

新作の「PRJ-B001NJ-3JR」はなかなかユニークで、「日本自然保護協会」と協会の大使を務める「かえるのピクルス」によるトリプルコラボ。

「かえる」は日本の豊かな里山を象徴する生き物ということで、起用されたんですね。時計の裏面にはピクルスのイラストが刻印されててほっこりします。

自然への愛と保護を体現

本モデルは、「里山の豊かな自然を守りたい」という想いを込めたデザイン。「無事かえる」の意味も込め、蓄光素材で暗いところでも見える仕様になっています。9時位置のインダイアルが葉っぱなのがさり気なくカワイイですね。ここがカエルだと子供っぽくなっちゃうので、良いチョイスだと思います。

ベゼルとバンドは深みのあるダークグリーンで、裏蓋、12時位置のインデックス、ボタン、小針には、明るくフレッシュな黄緑を配色。樹脂パーツにはバイオプラ材が使われ、環境に配慮しています。

Image: CASIO

時計の機能も充実

スマホとのBluetooth通信で、アプリの地図上に現在時刻と位置情報を記録し行動ログを残せます。心に残った場所や景色をどこで見たのかといった、メモ代わりに使えますね。

室内光でも充電するタフソーラー、位中でも文字盤がよく見えるダブルLEDライトのスーパーイルミネーターも搭載。38都市の時刻が分かるワールドタイム、ストップウオッチ、タイマー、4つのアラーム、10気圧防水に-10度までの耐低温仕様と機能が充実です。

かつてのコラボいろいろ

以前はスイスのアウトドアブランド「MAMMUT（マムート）」とのコラボでマンモスのアイコンが合体したモデルや、日本自然保護協会とのコラボで絶滅危惧種のタカをあしらったモデルを作ったり、はたまた自動車のホンダとコラボしたこともありました。

だけど今回はトリプルコラボだし、カワイイし、良い意味で異色ですね。カエル好きな人ってけっこう多いので、そっち界隈にも人気が出たりして？

カッコ良さと優しさ溢れる1本

デザイン的にもグリーンの色味と、落ち着いたマット感がアウトドアに馴染みます。優しさに溢れたメッセージ性も良い感じ。個人的には腕時計の裏表が色違いってのが、メリハリがあって好きなんですよね。

価格は3万6300円で3月1日より予約開始、3月13日発売です。栓抜き缶バッジがオマケで付いてきます。

Source: CASIO (1, 2, 3, 4), Honda Cars 島田東