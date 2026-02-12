大阪のなんばには、多くのお客さんから「パパ」「ママ」と愛される、60代夫婦が営む大繁盛の創作居酒屋がある。カメラが夫婦を追うと、2人の馴れ初めのほか、15年以上も続けているという、ハードスケジュール過ぎる1日が明らかになった。

なんばで人気の創作居酒屋とは、なんば駅から徒歩約5分の場所にあるアメ社こと「アメ村社員食堂」。店主自ら毎日市場で仕入れるマグロの造り、朝びきの地鶏を使った手羽先の唐揚げなど、アメ社の料理はどれも素材にこだわっていて絶品だ。

アメ社が人気な理由は、おいしい料理に加えて、店を切り盛りする夫婦の人柄の良さ。料理担当のパパは歌うことが大好きで、接客担当のママはタレントのなるみが「若っ！」と驚くほど美しい。2人は、多くのなんばっ子たちから慕われ「パパとママに会いに来ている」「アットホームという言葉が似合う。実家に帰ってくるぞって感じ」などと愛されている。

実はアメ社夫婦は、もともと中学校の同級生。40歳のときの同窓会での再会がきっかけで結婚し、15年前からアメ社を二人三脚で営んでいる。休みは1年間で元日しかないらしく、従業員やお客さんたちは「パパママ大丈夫かな？」「年も年やし、体はやっぱり大事にしてほしい」と夫婦のことが心配なようだ。

そんなアメ社夫婦の1日は、とにかく忙しい。2人は、早朝6時半から大阪市中央卸売市場で食材を吟味して仕入れ、息つく暇もなく9時から仕込みを開始。夜6時の開店までに準備を進めていく中で、愛犬の散歩やかわいい孫の習い事の送迎は欠かさない。

アメ社は、営業開始からものの数十分で満席になり、閉店の夜11時まで賑やか。夫婦は常に大忙しだが、本当の両親のようにお客さんたちに優しく、中でもパパは、「一番張り切っている」という恒例のカラオケ熱唱タイムで盛り上げまくり！ 夫婦は、最後のお客さんを見送った後も、掃除や皿洗いなど山積みの作業をこなし、深夜2時半に自宅へ帰っていった。

アメ社夫婦は、このようなハードな生活を15年以上も送っているが、つらそうな姿を一切見せず、むしろ常に笑顔。「この体が続く限りどんな形であれやっていきたい」「ずっと働いときたいねん私は。体力続く限り頑張る」とカメラに向かって語ってくれた。

なお、応援せずにはいられないアメ社夫婦の密着映像は、2月9日に放送されたバラエティ番組『なるみ・岡村の過ぎるTV』（ABCテレビ）で公開された。

