2月11日、俳優の神尾楓珠と元「欅坂46」の平手友梨奈が結婚を発表した。これまで目立った接点のない2人の電撃婚は衝撃を与えたが、意外な “共通点” が浮上しているようだ。

神尾と平手はお互いのSNSに直筆署名入りの文書を投稿し、結婚を報告。《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります》と、心境をつづっている。

「神尾さんは2025年10月期のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（テレビ朝日系）で主演を務め、平手さんは2020年に欅坂46を脱退後、ソロアーティストとして活動しています。ただ、2人が交際を取りざたされたことはなく、目立った共演もありませんでした」（スポーツ紙記者）

平手は自身のInstagramとXに投稿した報告文に、神尾とのツーショット写真を添えた。上下グレーのジャケットスタイルの神尾が前に立ち、後ろに立った平手が神尾の肩から顔をのぞかせているが、この写真に関して、Xでは

《ふたり顔似てるよね》

《また作画似てる夫婦爆誕》

《てちちゃんと神尾くんって顔めちゃ似てる》

など、2人の顔がそっくりであることを指摘する声が聞かれている。

「神尾さん、平手さんの目元や鼻筋など顔立ちが似ている印象を受ける人も多かったようです。公開された写真は、2人の顔の距離が近く、見比べた際によりそっくりぶりが際立って見えたのかもしれません」（芸能記者）

夫婦で似た顔立ちであることが指摘された2人だが、過去に結婚した芸能人カップルでもこうしたケースはあるようだ。

「柄本佑さんと安藤サクラさん、菅田将暉さんと小松菜奈さん、瀬戸康史さんと山本美月さんが結婚発表した際、顔立ちが似ていることが話題にあがりました。

柄本さんに関しては、2020年12月のXで《夫婦は似てくるらしい》と自ら言及し、安藤さんと並んだ写真を公開したため、注目を集めました。SNSでは、『仲よし夫婦は顔が似る』という説が浮上しており、神尾さんと平手さんにも “夫婦そっくり説” を当てはめる人もいたようです」（同）

神尾と平手は、欅坂46の代表曲『不協和音』ならぬ、共鳴する関係のようだ。