ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。22年北京五輪銀メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は103.07点で2位発進した。鍵山は13日（日本時間14日）のフリーに向けて衣装の変更を“予告”した。

日本スケート連盟が11日、インスタグラムを更新。鍵山がSPを終えて、会場から宿舎に戻る様子を公開した。鍵山は「すごい楽しかったです。アクセルは体がキレキレすぎて、回りすぎてしまったのですけど、それ以外がしっかりとできたので、無事に100点を超えることができた。満足しています」と振り返った。運命のフリーに向けても言及。「間の2日間でしっかり、リカバリーと調整をして、フリーも全力で頑張りたいと思います。そして衣装も…変わっているかもしれないので、お楽しみにしておいてください。お休みなさい」とさわやかな笑顔で衣装のチェンジを匂わせた。

ファンは「頑張れ 衣装変更？まあ楽しみです」「優真くん、なんと！身体がキレキレとは〜衣装の変化も楽しみです。日本より愛を込めて全力応援」「フリーも楽しんで頑張ってください！衣装も楽しみ」「見ていて本当に楽しかったです！ 新衣装楽しみ」などとコメント欄で期待を膨らませていた。



