目も開き、生後3週目を迎えた子猫の5きょうだい。飼い主さんが目の前に手を差し出してみると、悶絶級に可愛い仕草を見せてくれたそうで…？

大きな反響を呼んだこちらの投稿は記事執筆時点で23万回再生を記録し、「猫好きにはたまらんです」「可愛すぎて発狂した」「なんなの～♡見ているだけで癒されちゃう」といったコメントが寄せられています。

【動画：生後3週目の『赤ちゃん猫』→目の前に『手』を出されると…悶絶級に可愛い『仕草』】

小さなふわふわ5きょうだい

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat』に投稿されたのは、「ルル」ちゃんと「レオ」くんカップルのもとに誕生した子猫たちの生後3週目の様子をまとめた動画です。

目も開いたことでますます可愛さが増してきている子猫たちの側には、ママのルルちゃんだけではなく兄である「ラテ」くんの姿もあったそう。毛づくろいをしたりとお世話をお手伝いしてくれているそうで、子猫たちも優しいお兄ちゃんに身を任せていたといいます。

目が見えてきて…

踏んだり踏まれたりしながらも、仲良くくっついて過ごす子猫たち。まだちゃんと見えているのかはわかりませんが、たまに寝床のフチに顎を乗せてぼーっとしている子がいるのは、もしかしたら外の世界に興味が出てきているのかもしれません。

寄り添ってくれるラテお兄ちゃんと一緒に過ごしたり、飼い主さんに撫でられてお腹を見せていたり。レオくんと対面してみたりもしたそう。少しずつ活発さも出てきたようで、おぼつかない足取りで進もうとする微笑ましい姿も見られたといいます。

わんちゃんの芸？

そして生後20日目、寝床のフチまできた子猫の前に飼い主さんが手のひらを差し出してみると…。子猫は手の上に片方の前足を置いて、前のめりになって匂いをクンクン。本当は登りたかったようですが、さすがにまだ無理だったようです。

そのため、前足だけをちょこんと乗せている姿は、まるで「お手」をしているようだったとか。しばらくすると再びやってくれたそうで、今度は指先に顔もつけて数秒フリーズ。どちらのお手も、たまらなく可愛らしいのでした！

投稿には「超可愛い、いくらでも見てられる」「おちびちゃんたち本当に可愛くて癒されました」「信じられないほどキュート」「なんて素敵な家族でしょう」「お母さん猫さん、赤ちゃんたち見せてくれてありがとう」などのコメントが、国内外から寄せられることとなりました。

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat』では、ルルちゃん一家の日常の様子が投稿されています。ここからさらに活動的になっていくであろう子猫たちの気になるその後の姿も観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「Lulu the Cat」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。