「お前は何も分かっていない」14位に転落した三笘所属ブライトン、“ゴタゴタ続き”の宿敵とのダービーにも敗れて32歳指揮官に大ブーイング…擁護した番記者にも批判が殺到【現地発】
２月８日、アメックススタジアムで行われたクリスタル・パレス戦は、単なるダービーマッチ以上の意味を帯びる90分となった。試合終了後に響いた激しいブーイングと、指揮官に向けられた痛烈なチャント。それは一敗の結果以上に、ブライトンを取り巻く空気の変化を如実に映し出していた。
日本では馴染みが薄いかもしれないが、両クラブの対戦は「M23ダービー」と呼ばれる因縁のカードだ。キックオフ前のスタジアムには、ライバル対決特有の緊張感と高揚感が入り混じり、ただならぬ雰囲気が漂っていた。
両チームともリーグ戦では苦しい時期を過ごしていた。ブライトンは直近11試合でわずか１勝。クリスタル・パレスも12月７日以降、９試合にわたって白星から遠ざかっている。低迷同士の対決という構図は、特にホームのブライトンサポーターに「ここで勝たなければ」という期待を抱かせるには十分だった。
実際、スタジアムへ向かう道中の電車内では、「ゴタゴタ続きのパレス相手なら勝てるはずだ」と話すブライトンファンの声も聞かれた。というのも、クリスタル・パレスには１月中旬からネガティブなニュースが相次いでいたからだ。
オリバー・グラスナー監督が契約延長を行わない意向を示し、主将のマーク・ゲイはマンチェスター・シティーへ移籍。さらに、エースストライカーのジャン＝フィリップ・マテタがACミランへの移籍を直訴する事態まで起きていた（結果的にはメディカルの問題で残留）。
外から見れば、ブライトンが優位に立つ材料は揃っているように思えた。
しかし、試合が始まると、その見立ては90分かけて否定されていく。ブライトンはボールを保持しながらも決定的な場面をほとんど作れず、攻撃は単調なまま推移した。一方のクリスタル・パレスは、ブロックを固めた守備から鋭いカウンターを繰り出し、試合の流れを掌握していった。
結果は０−１。スコア以上に、内容面での差が際立つ敗戦だった。コレクティブで組織的なパレスに対し、ブライトンはチームとしての狙いや連動性を十分に示すことができなかった。
左ウイングで先発フル出場した三笘薫も、攻撃陣全体が停滞する中で見せ場を作れずに終わった。個の力で局面を打開する以前に、チームとして相手を揺さぶる形がほとんど見られなかったのが実情といえた。
試合終盤、スタンドの空気は明らかに変わった。残り５〜10分ほどになると、「You don’t know what you are doing（お前は何も分かっていない）」というチャントが一部のサポーターから聞こえ始める。やがてそれは、「You are getting sacked in the morning（明日の朝、お前はクビになる）」という、より直接的な言葉へと変化していった。
ファイナルホイッスルが鳴ると、大ブーイングがスタジアムを包みこむ。通常、こうした批判はレフェリーや相手チームに向けられることが多い。しかし、この日の怒りの矛先は明確に、自軍のファビアン・ヒュルツェラー監督へと向けられていた。
１月下旬のフルアム戦、エバートン戦でもブーイングは起きていたが、これほど露骨で強い非難が、就任２年目の32歳の若き指揮官に浴びせられたのは初めてだった。
試合後の記者会見は重苦しい空気に包まれた。「ファンのリアクションをどう受け止めるか」と問われたヒュルツェラー監督は、「責任は私にある」と語り、「結果を出せなければ非難されるのはフットボールの監督として当然だ」と言葉を続けた。
数字だけを見れば、ブライトンの状況は致命的とは言えない。11月末に５位まで浮上して以降は14位まで後退したものの、６位リバプールとの勝点差は「８」、８位エバートンとの差も「６」にすぎない。今季のプレミアリーグが混戦であることを考えれば、２〜３連勝で景色が変わる可能性は十分に残されている。
ファイナルホイッスルが鳴ると、大ブーイングがスタジアムを包みこむ。通常、こうした批判はレフェリーや相手チームに向けられることが多い。しかし、この日の怒りの矛先は明確に、自軍のファビアン・ヒュルツェラー監督へと向けられていた。
１月下旬のフルアム戦、エバートン戦でもブーイングは起きていたが、これほど露骨で強い非難が、就任２年目の32歳の若き指揮官に浴びせられたのは初めてだった。
試合後の記者会見は重苦しい空気に包まれた。「ファンのリアクションをどう受け止めるか」と問われたヒュルツェラー監督は、「責任は私にある」と語り、「結果を出せなければ非難されるのはフットボールの監督として当然だ」と言葉を続けた。
数字だけを見れば、ブライトンの状況は致命的とは言えない。11月末に５位まで浮上して以降は14位まで後退したものの、６位リバプールとの勝点差は「８」、８位エバートンとの差も「６」にすぎない。今季のプレミアリーグが混戦であることを考えれば、２〜３連勝で景色が変わる可能性は十分に残されている。