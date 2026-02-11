「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

建国記念日にするといいこと

2月11日は建国記念日。この日は、国の誕生日です。

国ができたということは、大地にそれ相応のパワーがあったということですから、財運、不動産運のパワーが非常に強い日といえます。

この日の開運アクションは、神社へ行くこと。

不動産運の日ですから、家の購入や引越しを考えている方は、不動産の縁をいただけるよう祈願しましょう。

帰りに住宅展示場を見に行ったり、住宅情報サイトで物件を検索してみるだけでも、不動産運が上がりますよ。

また、財運を高める日でもありますから、お金に関することを祈願するのもいいでしょう。

4日の立春に使い始めたお財布を参拝時に持参し、神様にお見せすれば、ますますお金の集まる財布になりますよ。お財布のほか、ジュエリーや仕事グッズを持参してもいいので、運をいただきたいものを持っていくことをおすすめします。

願いごとを書いた「祈願書」を持って参拝し、このタイミングでもう一度、あなたが今年叶えたいことを神様と確認し、改めて祈願してもいいですね。宝物が手に入ると言われていますよ！

