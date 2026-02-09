◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日 ジャンプ 混合団体（ヒルサイズ＝HS107メートル）（2026年2月10日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの混合団体（ヒルサイズHS＝107メートル）が10日（日本時間11日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われ、日本が同種目初のメダルとなる銅メダルを獲得した。アンカーとなる4番手を務めた二階堂蓮（24＝日本ビール）が103メートル、101メートルを飛んで銅メダルへ導いた。金メダルはスロベニア、銀メダルはノルウェーだった。

日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のオーダーで臨んだ。女子ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希、男子ノーマルヒルで2連覇こそ逃したが8位入賞の小林陵侑、13位の高梨沙羅がつないだが、各国のエースが並ぶ4番手を託されたのが二階堂だった。

1回目。丸山、小林、高梨と飛んだ時点で、首位のスロベニアとは12・3点差あったが、103メートルの大ジャンプでその差を9・7点としてチームを2位に引き上げる。

そして2回目。首位スロベニアとは大差がついていたが、2位のノルウェーとは4・5点差で3位だった。二階堂は2回目に101メートルを飛んで、しっかりと順位を守った。

◇二階堂 蓮（にかいどう・れん）2001年（平13）5月24日生まれ、北海道江別市出身の24歳。江別大麻泉小2年からジャンプを始め、下川商3年時に全国高校総体優勝。20年Ｗ杯初出場。22年に夏のグランプリで初優勝し、23年世界選手権初出場。家族は両親、姉、兄。趣味はアニメ観賞。1メートル66。