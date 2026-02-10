矢野妃菜喜、1stアルバム『POPPING BOX』ジャケ写＆1st写真集「あいまい」表紙画像を公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月5日（木）、自身の誕生日に1stアルバム『POPPING BOX』と1st写真集「あいまい」をダブルリリースする声優・矢野妃菜喜。

このたび、そのジャケット写真と表紙が公開された。

今回解禁されたビジュアルは、彼女が持つ表現の振り幅をまざまざと見せつける仕上がりとなっている。

沖縄の空の下で撮影された写真集『あいまい』の表紙が切り取ったのは、大人でも子供でもない、その一瞬にしかない「境界線」に立つ彼女の姿。タイトル通り、掴みどころのない“あいまい”な視線が印象的だ。

対して、1stアルバム『POPPING BOX』のジャケットは、まさに「おもちゃ箱」！

カラフルな楽曲たちが今にも飛び出してきそうなポップな世界観の中で、矢野妃菜喜の表情豊かなキャラクターが炸裂している。

大人と子供の境界を切り取った写真集『あいまい』と、元気いっぱいに弾ける『POPPING BOX』。静と動、大人と子供。コロコロと表情を変化させる2つの作品が並ぶ3月5日は、ファンにとっても忘れられない一日になりそうだ。

さらに、アルバム発売直後の週末、3月8日（日）には新宿ReNYにて矢野妃菜喜ワンマンライブ『妃菜祭2026 〜POPPING BOX〜』開催も決定している。

アルバムと同タイトルを冠したこのイベントは、まさに『POPPING BOX』の世界観をリアルに体感できる絶好の機会。リリースされたばかりの新曲たちが、ライブハウスの熱気の中でどのように「飛び出して」くるのか、期待は高まるばかりだ。

3月5日にアルバムを聴き込み、その熱量をそのまま3月8日のライブへぶつける――。

この春、矢野妃菜喜がファンの一人ひとりとともに紡いでいく最高の時間を、ぜひ全身で受け止めてほしい。

●ライブ情報

「妃菜祭2026 〜POPPING BOX〜」

2026年3月8日（日）

会場：新宿ReNY

時間：開場17:00 / 開演17:30

チケット情報

https://eplus.jp/yanohinaki/

●リリース情報

矢野妃菜喜 1stアルバム

『POPPING BOX』

2026年3月5日発売

【完全生産限定盤（CD＋BD＋Visual Book）】



価格：￥16,500（税込）

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210127

【通常盤（CD）】



価格：￥4,400（税込）

https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2068210126

矢野妃菜喜 1st写真集 『あいまい』

2026年3月5日発売

価格：￥3,850（税込）

通常版

インフォスクエア版

電子版

詳しくはコチラ

https://seigura.com/magazine_books/162458/

＜矢野妃菜喜プロフィール＞

1997年3月5日生まれ、兵庫県出身。趣味は写真撮影。特技は関西弁、ダンス、バレエ。2022年3月5日に第16回声優アワード賞にて「新人女優賞」を受賞。TVアニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」高咲侑役、TVアニメ「ウマ娘 プリティーダービーSeason２・3」キタサンブラック役、TVアニメ「変人のサラダボウル」サラ・ダ・オディン役、TVアニメ「逃げ上手の若君」雫役、TVアニメ「この世界は不完全すぎる」ニコラ役、ほか声優として多数の作品に出演。2021年8月23日に1stシングル「ホログラムの天使」をリリースし、アーティストデビュー。2026年3月5日、1st写真集「あいまい」と1stアルバム「POPPING BOX」を同時リリースする。

