タレントの北斗晶が9日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介とのロケで、雪によるトラブルに見舞われたことを明かした。

この日、北斗は早朝に更新したブログで「今日は新幹線に乗ってロケに行くためめっちゃ早朝」「夜まで体が持つのか心配」と明かし、移動中の車内で温かい甘酒を飲んだことを報告。「寒かった体が一気にポカポカ さすが飲む点滴」と、その効果を絶賛していた。

その後、更新したブログでは静岡方面へ向かうロケだったことを明かし「私達の乗った新幹線も早朝に雪の影響によるトラブルか何かで少し遅れました」と報告。さらに「なんとロケバス班のスタッフさんと技術さん（カメラさん）達の乗った車が全く現場に着けず」と、雪で凍結した路面によりスタッフが立ち往生するトラブルがあったことをつづった。

続けて「ロケのスケジュールが、交通状況で大幅に変わりましたがスタッフさん達のロケバスが無事に現場に着けただけでも良かったです!!本当に良かったです」と安堵のコメント。「現場に着いて直ぐにロケ開始したスタッフの皆さん!!尊敬です」と感謝を述べた。

最後に「今日は夫婦揃ってロケ!!」と、佐々木との2ショットを公開。「トラブル続きの1日でしたがOAを楽しみにしていてください」と呼びかけ、ブログを締めくくった。