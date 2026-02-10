障がいを持って生まれた子犬の出会いのエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万8000回再生を突破し、「なんて素敵な縁」「飼い主さんのこと待ってたのかも」「元気を貰えたよ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：障がいを持ち『格安でいいよ』と言われた子犬→覚悟を決めて迎えた結果…『感動の物語』】

ある子犬との出会い

Instagramアカウント「sibakun_maka」の投稿主さんは、豆柴の『まかお』ちゃんとの暮らしを紹介しています。この日投稿したのは、まかおちゃんとの出会いのエピソードです。

もともと、犬を飼うことに憧れがあったという投稿主さん。しかし、毎日の忙しさから、「今ではない」と引き延ばしていたといいます。そんな中、投稿主さんのお母さんが、ブリーダーさんを訪れたときの写真を送ってくれたそう。その中にいたのが、子犬時代のまかおちゃんでした。

可愛らしいまかおちゃんの姿に釘付けになったものの、前足を浮かせるような歩き方が気になったといいます。

覚悟を決めて迎えた結果…

実は、まかおちゃんは、生まれつき右前足が短いという障がいを持っていました。ブリーダーさんからは、「障がいがあるから破格でいいよ」と一言。もし家族が決まらなければ、保健所に行ってしまうかもしれないと説明があったともいいます。

投稿主さんに芽生えたのは、「可愛い」「助けたい」といった綺麗な感情ではなかったそうです。それは、「ただただ失いたくない」という切実な願いでした。家族からは心配の声が挙がりましたが、まかおちゃんを家族として迎えることを決意したのでした。

現在の姿に感動が止まらない

現在のまかおちゃんは、投稿主さんの家でスクスク成長中。前足のハンデも気にせず、無邪気に遊びまわっているそうです。その姿からは、毎日愛されていることがひしひしと伝わります…♡

まかおちゃんを迎えるときの投稿主さんは、迷いや怖さに襲われることもあったそう。しかし、現在のまかおちゃんを見ていると、その決断が正しかったことを実感するといいます。「完璧じゃなくても、幸せになれる」と教えられたと投稿主さん。まかおちゃんとの出会いは、まかおちゃんの犬生だけでなく、家族の人生も大きく変えたのではないでしょうか。

この投稿には、「優しいご家族に引き取られて良かった」「まかちゃんは幸せ者だね」「これからの成長楽しみにしてます」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「sibakun_maka」には、他にもまかおちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「sibakun_maka」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。