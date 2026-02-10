ホンダ製パワーユニットを搭載する「AMR26」

(C)Honda

フジテレビジョンは、2月11日～13日に行なわれる「2026 FORMULA 1 プレシーズンテスト」を、CS放送の「フジテレビNEXT」、配信サービス「フジテレビNEXTsmart」「FOD」で生中継/配信する。フジテレビNEXTでの放送時間は全日とも23時50分～26時10分。

F1の2026年シーズン開幕に先駆けた公式テストで、バーレーン・インターナショナル・サーキットで行なわれるもの。

なお、既報のとおり、FODではF1全戦を視聴できる「FOD F1プラン」を提供予定だが、今回のプレシーズンテストでは同プラン加入は不要。FOD プレミアム スタンダードコース(月額1,320円)/ポイントMAXコース(月額2,090円)に加入していれば追加料金不要で視聴できる。

ただし、FODプレミアム ライトコース、FODチャンネルfor Prime Videoでは視聴できない。

今シーズンのF1は新レギュレーション導入により、車両の大幅な軽量化や空力の再設計などが行なわれたほか、パワーユニットも電動比率が大きく引き上げられた。

プレシーズンテストでは、参戦する全チームが一堂に会して走行するため、「各チームがどのようなコンセプトで新時代のマシンを仕上げてくるのか、パワーバランスがどう変化するのか、その全貌が見え始める」とのこと。

(C)Honda

GAZOO Racingがタイトルスポンサーを務めるTGRハースF1チームの「VF-26」リバリー

(C)2026, Haas F1 Team

2026年のF1では、ホンダがアストンマーティンのワークスパートナーとしてシリーズに復帰参戦。新型マシン「AMR26」に搭載されるパワーユニット「RA626H」を供給する。また、トヨタもGAZOO Racing(TOYOTA GAZOO Racing)としてハースF1チームのタイトルスポンサーに就任した。

そのほかアウディは「Audi Revolut F1 Team」として参戦。さらに新チームとしてキャデラックが「Cadillac Formula 1 Team」として参戦するため、全11チーム/22台で争われる。

なお、今シーズンは2月18日～20日にもプレシーズンテストがバーレンで行なわれた後、3月6日～8日の第1戦オーストラリアGPで開幕を迎える。