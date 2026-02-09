日本テレビ系で放送中の杉咲花主演ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』に志田彩良が出演することが決定した。

参考：志田彩良×鈴鹿央士、『かそけき』＆『ドラゴン桜』で生まれた関係性 現場での裏話も

本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。

杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるのだが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか “きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまっている。文菜は「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」とふと思う。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。

志田が演じるのは、文菜とエンちゃん（野内まる）の大学の同級生・真樹。大学3年生時、ある日の食堂でよくない恋愛をしている真樹に対して、文菜は「今すぐ別れな」と助言していた。当時の文菜は、まだ浮気などもせず、まっすぐに友達のことも想えていた。

今泉作品に出演経験のある志田は今回の出演にあたり、「10代の頃から何度もお世話になっている今泉監督、数年ぶりにお会いできた山田監督をはじめ、嬉しい再会が重なり、とても幸せな現場でした。大人になった今、さまざまな経験を重ねる日々の中で、今泉作品の言葉をふと思い出し、救われる瞬間があります。観終わったあと、そっと誰かを思い出してもらえる作品になっていたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

志田彩良 コメント10代の頃から何度もお世話になっている今泉監督、数年ぶりにお会いできた山田監督をはじめ、嬉しい再会が重なり、とても幸せな現場でした。いろいろな人が交わる中で、それぞれの弱さにも寄り添おうとしてくれる今泉監督の紡ぐ言葉の数々に、深い優しさを感じる作品です。真樹の幸せは、少し理解し難い部分もありましたが、自分にとっての幸せと必死に重ね合わせながら演じました。大人になった今、さまざまな経験を重ねる日々の中で、今泉作品の言葉をふと思い出し、救われる瞬間があります。観終わったあと、そっと誰かを思い出してもらえる作品になっていたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）