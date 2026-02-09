フライパンと切り身で簡単 アクアパッツァ by山下 和美さん【材料】（2人分）タラ(切り身) 2切れ塩コショウ 少々アサリ(砂出し) 150gニンニク(薄切り) 1片分プチトマト 6個白ワイン 80mlブラックオリーブ(種抜き) 6個ケイパー 大さじ 1塩コショウ 少々オリーブ油 適量EVオリーブ油 大さじ 1イタリアンパセリ 適量【下準備】1、タラは骨があれば取り、塩コショウを振って5分程置き、キッチンペーパーで水気を拭き取る。アサリは殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げて水気をきる。2、プチトマトは水洗いし、ヘタを取る。ブラックオリーブは半分に切る。【作り方】1、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったらタラを入れ、中火で両面に焼き色をつける。2、アサリ、プチトマト、白ワインを加え、蓋をしてアサリの口が開くまで3分ほど蒸し煮にする。3、ブラックオリーブ、ケイパーを加え、蓋をしてさらに2〜3分加熱する。塩コショウで味を調えて器に盛り、EVオリーブ油をかけてイタリアンパセリを添える。

タラのレンジ蒸しネギ油がけ【材料】（2人分）タラ(甘塩) 2切れ酒 大さじ 2しょうゆ 小さじ 1ピーマン 1個赤ピーマン 1個ショウガ 1片白ネギ 10cmゴマ油 大さじ 2【下準備】1、タラは表面の水分を拭き取る。ピーマンと赤ピーマンは縦半分に切りヘタと種を取り除き、縦せん切りにする。ショウガは皮をむいてみじん切り、白ネギはせん切りにする。【作り方】1、皿にタラ1切れをのせ、ピーマンと赤ピーマンを半量ずつ重ねる。その上にショウガを散らして、同様にもう1つ作る。1人前ずつのほうが、電子レンジの加熱ムラが防げます。2、(1)の上に酒としょうゆを半量ずつかける。ラップをして、電子レンジで2分加熱する。3、(2)の向きを変え、さらに2分加熱する。電子レンジから取り出し、ラップをしたまま少々置いて蒸らす。4、ラップを外し、タラの上に半量の白ネギをのせる。同様にもう1つ作る。小鍋にゴマ油を入れ、強火で煙が出るまで熱し、白ネギの上からかける。ゴマ油をかけたとき、ジュっと音がするくらい加熱しましょう。ネギに火が通り、良い香りがしてくるので熱いうちにいただきましょう。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。