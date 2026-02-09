【脱・マンネリ】淡白なんて言わせない！ご飯が進む「タラ」の人気レシピランキングTOP3
スーパーでお安く手に入る「タラ」ですが、いつもお鍋やムニエルばかりになっていませんか？
クセがなく淡白な味わいのタラは、実はどんな味付けにも馴染む万能食材！低脂質で高タンパクなので、ダイエット中の方や育ち盛りのお子様にもぴったりですよ。今回は、いつものタラがご馳走に変わるタラの切り身を使った人気レシピランキングTOP3をご紹介します。
■【人気レシピNo.1】ガツンと旨い！カリッとジューシーな竜田揚げ
堂々の第1位は、ご飯が何杯でもいけちゃうスタミナ満点の竜田揚げです！
淡白なタラに、生姜とニンニクを効かせた醤油ダレがしっかり染み込んで、噛むたびに旨味がジュワッと溢れ出します。
衣は片栗粉でカリカリ、身はふわっふわの食感コントラストがたまりません。
冷めても美味しいので、お弁当のおかずにもおすすめですよ。
■【2位以降も絶品ぞろい】タラの切り身の人気レシピ
「難しそう…」と思われがちなアクアパッツァも、切り身とフライパンを使えば驚くほど簡単！
タラとアサリから出る濃厚な魚介スープは、最後の一滴まで飲み干したくなる美味しさです。見た目も華やかなので、ホームパーティーやお祝いの日のメインディッシュにも喜ばれますよ。
火を使わずレンジにお任せ！忙しい日の救世主レシピです。ふっくら蒸し上がったタラに、熱々に熱したごま油をジュッとかける瞬間が最大のハイライト！
香ばしいネギ油の香りと醤油のコクが食欲をそそり、お酒のおつまみにもぴったりの一品です。
■淡白だからこそアレンジ自在！タラを美味しく使い切ろう
和風、洋風、中華と、どんな味付けにも変身できるのがタラのいいところ。
切り身なら骨も少なく扱いやすいので、魚料理初心者さんにもおすすめです。
特売でたくさん買ったら、下味をつけて冷凍保存しておけば、忙しい平日もパパッとメイン料理が作れますよ。
ぜひ今夜の献立に取り入れてみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
タラの竜田揚げ
【材料】（2人分）
タラ(切り身) 2切れ
<下味>
酒 小さじ 2
塩 少々
しょうゆ 小さじ 2
ショウガ汁 小さじ 1
ニンニク(すりおろし) 1/2片分
片栗粉 適量
プチトマト 4個
レモン(くし切り) 2個
パセリ(飾り) 適量
揚げ油 適量
【下準備】
1、タラは骨があれば取り、ひとくち大に切り、＜下味＞の材料に30分程漬ける。揚げ油を170℃に予熱し始める。
【作り方】
1、タラの汁気を軽くきり、片栗粉をまぶして170℃の揚げ油に入れ、カリッと揚げる。 器に盛り、プチトマト、レモン、パセリを添える。
【No.2】フライパンひとつでご馳走！魚介の旨味たっぷりアクアパッツァ
フライパンと切り身で簡単 アクアパッツァ by山下 和美さん
【材料】（2人分）
タラ(切り身) 2切れ
塩コショウ 少々
アサリ(砂出し) 150g
ニンニク(薄切り) 1片分
プチトマト 6個
白ワイン 80ml
ブラックオリーブ(種抜き) 6個
ケイパー 大さじ 1
塩コショウ 少々
オリーブ油 適量
EVオリーブ油 大さじ 1
イタリアンパセリ 適量
【下準備】
1、タラは骨があれば取り、塩コショウを振って5分程置き、キッチンペーパーで水気を拭き取る。アサリは殻をこすり合わせて洗い、ザルに上げて水気をきる。
2、プチトマトは水洗いし、ヘタを取る。ブラックオリーブは半分に切る。
【作り方】
1、フライパンにオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったらタラを入れ、中火で両面に焼き色をつける。
2、アサリ、プチトマト、白ワインを加え、蓋をしてアサリの口が開くまで3分ほど蒸し煮にする。
3、ブラックオリーブ、ケイパーを加え、蓋をしてさらに2〜3分加熱する。塩コショウで味を調えて器に盛り、EVオリーブ油をかけてイタリアンパセリを添える。
【No.3】レンジで完成！熱々ネギ油が香る中華風蒸し魚
タラのレンジ蒸しネギ油がけ
【材料】（2人分）
タラ(甘塩) 2切れ
酒 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
ピーマン 1個
赤ピーマン 1個
ショウガ 1片
白ネギ 10cm
ゴマ油 大さじ 2
【下準備】
1、タラは表面の水分を拭き取る。ピーマンと赤ピーマンは縦半分に切りヘタと種を取り除き、縦せん切りにする。ショウガは皮をむいてみじん切り、白ネギはせん切りにする。
【作り方】
1、皿にタラ1切れをのせ、ピーマンと赤ピーマンを半量ずつ重ねる。その上にショウガを散らして、同様にもう1つ作る。
1人前ずつのほうが、電子レンジの加熱ムラが防げます。
2、(1)の上に酒としょうゆを半量ずつかける。ラップをして、電子レンジで2分加熱する。
3、(2)の向きを変え、さらに2分加熱する。電子レンジから取り出し、ラップをしたまま少々置いて蒸らす。
4、ラップを外し、タラの上に半量の白ネギをのせる。同様にもう1つ作る。小鍋にゴマ油を入れ、強火で煙が出るまで熱し、白ネギの上からかける。
ゴマ油をかけたとき、ジュっと音がするくらい加熱しましょう。ネギに火が通り、良い香りがしてくるので熱いうちにいただきましょう。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
