猫が「苦手」な3つの色

1.赤色

猫にとって「赤色」は、私たち人間が見ているような鮮やかな色としては映っていません。猫の目には赤色を感知するセンサーがほとんどないため、赤色のものは暗いグレーや茶色に近い色に見えてしまいます。

例えば、緑の芝生の上に赤いボールがあっても、猫にはどちらも似たような色に見えてしまい、形だけで判断しなくてはなりません。

そのため、赤色のおもちゃなどは猫にとって見つけにくく、あまり興味をそそられない、いわば「存在感が薄い色」となってしまうのです。

2.外敵や暗闇を連想させる不安な色

黒色そのものが嫌いというわけではありませんが、大きな黒い物体は猫に恐怖心を与えることがあります。

猫は警戒心が強い動物なので、正体のわからない大きな黒い塊を見ると、自分を襲う外敵や天敵を連想して身構えてしまうことがあるのです。

また、猫は暗い場所でも目が見える動物ですが、真っ黒な空間や物体は奥行きが掴みづらく、不安を感じる要因にもなります。飼い主が全身黒い服を着て急に近づくと、猫が驚いて逃げてしまうことがあるのも、この警戒心が理由のひとつです。

3.まぶしい蛍光色

蛍光イエローや蛍光ピンクといった非常に鮮やかな色は、猫にとって刺激が強すぎることがあるようです。猫の目は、わずかな光を効率よく取り込むために非常に高性能な仕組みを持っています。

そのため、人間が「少し明るいな」と感じる程度の光でも、猫にはとてもまぶしく感じられるのです。特にチカチカと光を反射するような蛍光色は、猫の視神経を疲れさせてしまい、落ち着かない気持ちにさせてしまうことがあります。

リラックスしてほしい場所には、こうした刺激の強い色は避けるようにしてあげましょう。

なぜ苦手なの？人間との見え方の違いと理由

猫と人間では、目の網膜にある「色を感じる細胞」の数と種類が異なります。人間は三原色（赤・緑・青）を認識できますが、猫は主に「青」と「黄」の2色を中心に世界を見ています。

これは、猫が夜行性のハンターとして進化したためです。暗闇で獲物を捕らえるためには、色の鮮やかさよりも「わずかな動き」や「光の強弱」を察知する能力の方が重要でした。

つまり、色を細かく見分ける能力を削る代わりに、暗い場所で動くものを見逃さない優れた動体視力を手に入れたのです。こうした野生時代の名残が、現在の色の見え方に大きく影響しています。

飼い主ができる「色」の工夫

猫の視覚特性を理解すると、より過ごしやすい環境を作ることができます。例えばおもちゃを選ぶときは、猫がはっきりと認識できる「青色」や「黄色」を選ぶと、追いかけっこがより楽しくなります。

反対に、寝床やキャリーバッグなどは、猫が落ち着けるようにベージュや淡い青など、刺激の少ない優しい色合いを選んであげましょう。

また、黒い大きな家具の近くに明るい色のマットを敷くなど、コントラストを調整するだけでも猫の不安を和らげることができます。身の回りの色を少し工夫するだけで、猫のストレスを減らすことにつながります。

まとめ

猫にとっての世界は、私たちが想像するよりもシンプルで、少しだけ刺激に満ちたものです。

「赤色が見えにくい」「大きな黒色に驚く」といった特性を知っておくだけで、おもちゃ選びや部屋作りがぐっとスムーズになります。

飼い主が猫の目線に立って色を選んであげることで、愛猫との暮らしはもっと快適で安心なものになるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)