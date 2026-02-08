とにかく甘えん坊で、片時も家族のそばを離れない。そんな愛くるしすぎる子猫の姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は374万回を超え「あどけないお顔や、ヨチヨチ歩き可愛い」「可愛すぎて、どうにかなる！」「もうおトイレ出来るのね！」といったコメントが集まっています。

【動画：甘えん坊全開の子猫→家族のそばを離れなくて…悶絶級に『愛くるしい行動』】

何にでも興味津々！好奇心いっぱいな姿

YouTubeアカウント「Tiny Kitten」に投稿されたのは、人懐っこくて甘えん坊の子猫です。大人の猫がごはんを食べている様子をじーっと見ているのは、子猫のリリちゃんです。いろいろ興味津々な様子で、ドアの隅をカリカリ。リリちゃんには何か気になる音やにおいがしたのかもしれません。

初めてのトイレデビュー！賢さにびっくり

まだまだ小さな赤ちゃん猫のリリちゃんですが、ついにトイレデビューをしたそうです。誰に教わるでもなく、自然と砂がある場所でトイレができるようになる、猫のすごさがリリちゃんから伝わってきます。

いつも一緒がいい！家族にぴったり寄り添う姿

リリちゃんはいつも誰かにぴったりくっついているといいます。兄猫のそばに寄り添い、ママ猫のごはん中も隣にいたリリちゃん。ママ猫と兄猫が移動すると、リリちゃんも後をついていったそうです。親子の愛が感じられます。もちろんパパ猫のそばにもいたそうです。

飼い主さんのそばにもやってきて甘えるリリちゃん。足にちょこんと前足を乗せたり、ひざの上に乗って落ち着いたり。飼い主さんはリリちゃんの性格を「人懐っこくて、とても甘え上手」だと話していました。よちよち歩きで一生懸命なリリちゃん。これほど愛くるしい姿を見せられたら、誰もが応援したくなってしまいますね。

動画には「こんな小さいのにちゃんとトイレできている！なんて賢くて、可愛いんでしょう」「かわいい…めちゃくちゃ癒やされます」「子猫の成長は本当に早い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「Tiny Kitten」では、リリちゃんの成長記録や家族と過ごす心温まる日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「Tiny Kitten」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。