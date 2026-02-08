【WBC】開催記念！ 大谷翔平など公式プレミアムデフォルメフィギュア登場
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC（TM）の開催を記念して、「2026 World Baseball Classic（TM）公式プレミアムデフォルメフィギュア」が完全受注生産にて発売する。2026年3月31日（火）23：59までの期間限定で、essprideが運営するメーカー直販ECサイト『モバショップ』で予約を受け付ける。
＞＞＞プレミアムデフォルメフィアギュを4面チェック！（写真18点）
今回の商品は、大谷翔平をはじめとしたスター選手たちが大集結。公式ならではのクオリティで計7選手のフィギュアを期間限定で販売する。デフォルメされた可愛らしい見た目ながら、しっかりと選手の表情や特徴を再現したデフォルメフィギュアシリーズだ。
ラインナップは、「大谷翔平（二刀流ver.）」「山本由伸」「アーロン・ジャッジ」「ポール・スキーンズ」「ボビー・ウィットJr.」「ピート・クロウ＝アームストロング」「フェルナンド・タティスJr.」
大谷翔平選手のみ特別仕様となっており、投手と打者、両方の姿を楽しめる ”二刀流” フィギュア。パーツを付け替えて楽しめる2way仕様のスペシャルモデルとなっている。
もうすぐ開幕する2026 World Baseball Classic（TM）、今回も記憶に残る試合を楽しみに応援しよう。
（C）esspride/WBCI
